Los vecinos de Tetuán llevarán a cabo una auditoría ciudadana del Plan Alcorques Cero del Ayuntamiento

“¿Quieres contabilizar y ubicar los alcorques vacíos de una o varias calles de Tetuán? Inscríbete aquí”. Este sencillo pero ambicioso mensaje es el que la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán lanza al aire con la intención de hacer una auditoria ciudadana en el distrito al Plan Alcorques Cero del Ayuntamiento.

Dentro de dicho plan del Ayuntamiento de Rodríguez Almeida, al distrito de Tetuán le tocan 175 pero, según explicó Blanca Pinedo-Texidor en el último Pleno Municipal, en su transcurso también se eliminarán 88 alcorques, que los técnicos de la empresa adjudicataria consideran inviables por una u otra razón.

No se conoce, por el momento, la ubicación de los alcorques que se cegarán, pero esta proporción entre árboles plantados –lejana a los 20.400 alcorques vacíos de Madrid– y huecos cegados, ha preocupado a los vecinos, que han decidido localizarlos “y aportar al Ayuntamiento alternativas realistas, tanto convencionales como creativas, para no perder dichos espacios verdes”.

Alberto, miembro del grupo impulsor de la auditoría ciudadana lo explica así:

“Nos hemos encontrado que el Plan Alcorques Cero, que ha sido vendido con mucho bombo, viene a ser exactamente lo contrario de lo que pretende. El Plan se llama así porque se supone que se trata de no dejar ningún alcorque sin árbol en Madrid, pero parece que lo hace de una manera no deseable porque, junto con los que se reponen, viene de rondón un número inaceptable de otros que se van a cegar. No tenemos prácticamente espacios verdes en el distrito y esto llega ahora que está tan de moda la palabra naturalización y nos venden bosques metropolitanos y un Madrid verde. Es un problema de toda la ciudad, pero nosotros tenemos medios limitados y lanzamos la iniciativa en Tetuán para animar a que otros colectivos lo hagan en sus barrios también”.

La iniciativa parte del nuevo grupo de Espacio y Movilidad de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán ¿Cómo lo llevarán a cabo? Pidiendo a los vecinos que cuenten los alcorques vacíos de su calle para después hacer, desde el grupo, un análisis completo.

El estado del exiguo arbolado del distrito es un tema que ha salido mucho a relucir en el debate público sobre Tetuán. Raro es el Pleno Municipal del distrito en el que el Grupo Municipal Socialista no pregunta por el tema de los alcorques, ejemplificado con casos concretos como el de la calle San Aquilino (Ventilla), donde hay vacíos 39 de los 61 existentes. Este mes, también se ha hablado con preocupación en redes sociales de los alcorques de la Avenida de Asturias, donde se han quitado unas 45 acacias y se han plantado en su lugar ejemplares muy pequeños, cuya viabilidad corre peligro por el vaivén de los días de mercadillo. Suma y sigue: este medio ha contado 36 alcorques vacíos solo en la calle de Bravo Murillo.

No es de extrañar la preocupación de los vecinos por la ausencia de árboles, Tetuán es el distrito con más carencia de arbolado en sus calles: un 62 % de sus vías carecen de ellos. La situación es especialmente dramática en su ala oeste, ya que el barrio de Berruguete tiene un 85 % de sus calles huérfanas de verde, el de Valdeacederas un 79% y Bellas Vistas un 62%.

Según explicó la Concejala Presidenta del distrito, además del plan, se han producido las plantaciones ordinarias, que este año se cifran en 53 en el viario y 280 en zona verde –sobre todo en el Parque Rodríguez Sahagún–, además de los que están situados en las medianas, como la de la Avenida de Asturias, que dependen de un contrato diferente.