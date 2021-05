Vox pide ahora la presidencia de la Asamblea de Madrid y Ayuso responde que será "generosa" pero que solo necesita cuatro diputados

Un apoyo "gratis" pero con matices. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes que su formación aceptaría la Presidencia de la Asamblea de Madrid ya que podrían hacer "un papel institucional muy adecuado". En una entrevista en la Cadena Cope, Abascal ha apelado a la generosidad del Partido Popular después de que su formación haya dicho ya que dará "gratis" la investidura a la candidata Isabel Díaz Ayuso. "Teniendo en cuenta que Vox no ha pedido nada a cambio, si pensamos que el PP podría mostrar algún tipo de generosidad", ha asegurado el líder de la formación de extrema derecha.

La petición ha pillado por sorpresa a la candidata del PP y presidenta de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, que a la misma hora concedía una entrevista en Antena 3. Ayuso ha asegurado que quizás sería "demasiado" que Vox presida la Asamblea de Madrid con solo 13 de 136 diputados y ha recordado que ella se ha quedado solo a cuatro de la mayoría absoluta. Mientras, Ayuso ha pedido discreción al líder de Vox y ha prometido que será "humilde y generosa".

"Estamos en un punto en el que es mejor que lo hablemos entre nosotros en vez de estar haciendo estos anuncios por los medios y teniendo en cuenta que hasta el 8 de junio no se configura la misma", ha lamentado Ayuso. Sin embargo, la ganadora de las elecciones del 4M ha asegurado en cualquier caso que "habrá que verlo".

"Yo lo que creo es que hay que ser generosos. Lo que no puede ser es lo que pasaba en la anterior legislatura, muchas veces con Ciudadanos, que no quería saber nada de Vox pero cogobernaba gracias a ellos. Yo creo que hay que ser en esta vida no solo humilde sino también generoso", ha afirmado.

Ayuso ha indicado que se verá "en qué punto" se van a encontrar pero ha remarcado que está a cuatro escaños "de la mayoría absoluta" y que Vox tiene que decidir si apoya o no apoya pero "no estar todo el rato con estos anuncios".