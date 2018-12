La futbolista Ada Hegerberg gana el primer Balón de Oro para una mujer y el presentador le pregunta si sabe bailar 'twerking'

Era la primera vez que un Balón de Oro se entregaba a una futbolista mujer: lo recibió anoche la noruega Ada Hegerberg, jugadora del Olympic de Lyon. El premio, equivalente al del madridista Luka Modric –que acaparó los titulares–, no existía en su categoría femenina hasta este año. Y tras recoger el galardón, Hegerberg tuvo que escuchar a unos de los copresentadores de la gala, el DJ Martin Solveig, preguntarle si "sabía hacer twerking" –un tipo de baile consistente en movimientos pélvicos, similar al perreo–.

La futbolista le respondió al francés un cortante "no", y se acabó su conversación con él. Instantes antes, Hegerberg había dado un emotivo discurso como primera mujer ganadora de un Balón de Oro de la Historia, que entrega la revista France Football. "Es un gran paso para el fútbol femenino. Quiero acabar este discurso pidiendo a las niñas de todo el mundo: por favor, creed en vosotras", declaró ante el auditorio, en París.

Según cuenta el periodista de AP John Leicester, Martin Solveig –que presentaba junto al exdeportista y actor David Ginola– dijo en un primer momento que era "una broma. Deberíais tener más sentido del humor". Más tarde, tras ver las críticas, se disculpó en redes sociales por "lo que estaba leyendo en internet". Escribió en un tuit que no quería "ofender a nadie" y le echó la culpa a su dominio del inglés y de la cultura anglosajona.

"No sabía que iba a ofender", explicaba. "Hay que ver la escena completa", seguía en su disculpa, haciendo alusión a que para rebajar la tensión acabó bailando con Hegerberg una canción de Frank Sinatra. "La gente que me sigue desde hace 20 años sabe que respeto especialmente a las mujeres", concluye su tuit, en vídeo.

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R