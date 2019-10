"¿Cuántas jugadoras llegan desde el córner a la portería?" Las futbolistas del Sporting de Gijón responden a José María García

"Somos jugadoras del Sporting de Gijón y aceptamos el reto". Las futbolistas del equipo asturiano han respondido a las polémicas declaraciones que el periodista deportivo José María García hizo el pasado viernes sobre el fútbol femenino. "¿Qué porcentaje de futbolistas de Primera División llegan desde el córner a la portería?. No tienen fuerza", dijo en la Cadena Cope. Las jugadoras han querido utilizar grandes dosis de ironía y han publicado un vídeo en Twitter en el que cinco de ellas lanzan el balón desde la esquina del campo y alcanzan la portería.

Bajo el hashtag #RetoJoséMaríaGarcia el equipo quiere animar a otros equipos a hacer lo mismo y han etiquetado a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino en la publicación. "¡Reto conseguido!", gritan las jugadoras al final del vídeo.

La iniciativa es una reacción a las palabras que dirigió el locutor a este deporte cuando es practicado por mujeres. "Solo es más plomizo que una etapa de ciclismo en la tele un partido de fútbol femenino. El fútbol femenino es una mentira", espetó.

Unos días después, José María García quiso matizar lo que había dicho y llamó a la misma cadena en la que había sido entrevistado, la Cadena Cope, para aclarar que no se refería a las jugadoras, sino a "la organización" del fútbol femenino. "Es mentira en su organización; yo admiro el fútbol femenino pero no me convence porque han empezado a construir por el tejado. Tendrían que haber formado a la cantera. El gravísimo error de las chicas es que se han creído esa mentira. Estamos al borde a una huelga por unos derechos y yo estaré siempre con los y las deportistas, pero otra cosa es 'mear fuera del texto'. El problema no es de ellas, tienen un poco de culpa por creer una organización", justificó.

El veterano periodista, por último, quiso aclarar que "no soy machista. Tengo una nieta y quiero que sea deportista", dijo antes de añadir que había "cometido un error por no aclararlo debidamente".