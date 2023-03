Hola. Tengo 48 años, de vez en cuando padezco cistitis después de tener relaciones sexuales, pero desde hace tres años ha empeorado y me dan cada tres meses. Es un problema que afecta a mi vida sexual y me gustaría arreglarlo. Gracias.

La cistitis es una infección de vías urinarias bajas (esto es, la vejiga y la uretra) que causa sensación continua de ganas de orinar –tenesmo vesical– y dolor al orinar –disuria–. Generalmente es producida por bacterias que proceden del intestino, colonizan el periné, y a la que pueden, ascienden por la uretra hasta llegar a la vejiga. Una vez aquí se multiplican rápidamente.

Cuando se producen tras las relaciones sexuales son ocasionadas porque con la fricción en una zona tan cercana a la uretra estas bacterias aprovechan para subir hasta llegar a la vejiga.

Cuando hay cistitis de repetición hay que hacer cultivos antes de iniciar el tratamiento antibiótico, para saber qué bacterias la producen y para que podamos tener un antibiograma, que es un listado de antibióticos a los que la bacteria en cuestión es sensible y que también dice a qué antibióticos es parcialmente sensible y a cuáles es resistente. De esta manera, podremos saber qué antibiótico es el más adecuado. Puede ser que la bacteria sea parcialmente sensible al antibiótico que sueles tomar, por lo que vuelves a recaer. Si hay varias recaídas sería conveniente tener más de un cultivo de orina para confirmar si se trata siempre de la misma bacteria o si son diferentes bacterias. Esta información sería muy interesante si se da el caso de tratar con vacunas específicas que cubran la bacteria (o las bacterias) que está implicada en las infecciones.

Hay hábitos que podrían ayudar a evitar recaídas, por ejemplo: beber agua con frecuencia, orinar con frecuencia (cada 3-4 horas durante el día), ya que con cada micción arrastramos para afuera esas bacterias que están subiendo por la uretra. En situaciones como esta, en las que las cistitis se producen tras las relaciones, es conveniente orinar después de la relación. Hay suplementos naturales que pueden ayudar, como las proantocianidinas (PAC) del arándano rojo, que evitan la adherencia de la Escherichia Coli al epitelio de la uretra y la vejiga. También es util tener buenos hábitos: evitar el estrés, tener una alimentación equilibrada en la que no falten vitaminas y minerales implicados en el equilibrio del sistema inmunológico, evitar abuso de salvaslips y prendas que impidan transpirar la zona genital para no favorecer ese “nido” de bacterias colonizando el periné, evitar el estreñimiento...