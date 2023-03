“Tengo 38 años y no he sido madre, pero a veces tengo pérdidas de orina, ¿es normal?”

Tengo 38 años y no he sido madre, pero a veces tengo pérdidas de orina. Creo que es normal tenerlas, aunque no hayas dado a luz, solo por el hecho de cumplir años, ¿es así? ¿Hasta qué punto es normal que se me escape el pis a veces o hasta qué punto puede significar que tengo algún problema?

Las pérdidas de orina NUNCA son normales. Nunca jamás. Ni por ser madre, ni por ser mayor, ni por ser mujer. Ni una gota. Esta es una de las muchas situaciones en las que el sesgo de la medicina respecto a la fisiología femenina perjudica la salud. Lo frecuente no tiene por qué ser normal. Y no lo es.

Ninguna mujer debería perder orina al saltar, reír o hacer deporte. Nuestro cuerpo está diseñado para contener la orina en situaciones de impacto. Lo que sucede es que hay muchas mujeres con problemas de abdomen, de suelo pélvico o de ambos, que resultan en la pérdida de esa función.

Para empezar, maltratamos mucho a nuestro periné a lo largo de la vida, empezando por desconocerlo, por no sentirlo y tocarlo, por no entenderlo y saber diferenciar lo que es normal de lo que no. Si a eso le sumamos que nuestro suelo pélvico, para poder funcionar adecuadamente, requiere de una buena coordinación de la respiración y de la musculatura abdominal, así como una postura correcta, pues el resultado es que pasamos años maltratando nuestra pelvis y periné hasta tal punto, que más tarde o más temprano, falla.

Un embarazo con mala adaptación, ciertas intervenciones del parto (fórceps, episiotomías o cesáreas), el ejercicio intensivo de alto impacto, no ir al baño cuando sentimos ganas o gestionar mal las presiones del abdomen por la mala postura y el movimiento hiperpresivo son determinantes para lesionar nuestro periné. El problema no es sólo que sea fuerte o débil, sino que actúe cuando y como debe hacerlo.

El suelo pélvico es un amortiguador de presión y funciona en automático durante toda la vida. La contracción voluntaria es una mínima parte de su actividad. Por eso hay que hacer mucho más que contraer o relajar si queremos tener un periné sano. Hacer una buena valoración funcional es importante, especialmente si no tenemos un conocimiento consciente de esta musculatura tan peculiar y necesaria. Muchas mujeres jóvenes se sorprenden al aparecer pérdidas de orina. En deportes de alto impacto, como correr o saltar, aparecen con mucha frecuencia incontinencias, incluso con musculaturas muy potentes, porque se cree que el problema de las pérdidas de orina tiene que ver con con la edad o los partos, y sobre todo, con músculos débiles. Pero no: un periné hipertónico puede ser tan disfuncional o peor que uno hipotónico.

Como comentaba antes, es necesario que funcione con los abdominales, el diafragma y que se active en su justa medida cuando sea necesario. Este sistema no caduca con el tiempo, es decir, que por hacerte mayor no deja de funcionar tu musculatura; lo que sucede es que sí influye el tiempo que llevas con una musculatura funcionando mal, sometida a estrés intenso durante años. Porque llega un momento en que ya no puede más, y deja de hacer su papel correctamente.

Así que hayas sido madre o no, hayas cumplido los años que sea, si tienes pérdidas de orina, aunque sea unas gotas de vez en cuando, tienes un problema. Y todo problema tiene una solución. Si se te escapa algo, que sea la risa, no la orina. Busca una buena profesional de suelo pélvico y ponte en marcha.

