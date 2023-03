“¿En qué periodo de tiempo empieza la menopausia y cuáles son sus efectos?”

¿En qué periodo de tiempo las mujeres empiezan la menopausia y sus consecuencias, más allá de la ausencia de menstruación?

La menopausia es realmente un momento en la vida de una mujer. Es la ultima vez que menstrúas. Eso obviamente se sabe a posteriori, es decir, una vez se echa la vista atrás, y puedes decir que “aquella” fue la última. A partir de aquí, las mujeres estamos postmenopáusicas, que sería la manera correcta de nombrarnos a partir de la menopausia.

El climaterio es la etapa que comprende esta transición entre la vida fértil y la no fértil. Dentro de esta fase, que es el climaterio, se encuentra la menopausia (la última menstruación).

En España, la menopausia ocurre de media a los 51 años. Pero se estima que unos cinco años antes se pueden empezar a notar síntomas del climaterio, de este impasse hormonal y de que esto está por llegar, que es el fin de la vida cíclica. Teniendo en cuenta la esperanza de vida actual, las mujeres vamos a pasar unos 30 años apróximadamente postmenopáusicas. Es una etapa de la vida muy larga que merece la pena comprender.

Lo que ocurre en esta fase es que los estrógenos empiezan a descender porque nuestros ovarios dejan de funcionar de una manera progresiva. Por tanto, los niveles de estrógenos cada vez son más bajos. Debido a esto, podemos notar desde alteraciones menstruales (la regla se nos vuelve un poco loca), a otros síntomas como irritabilidad, mala calidad del sueño, o los famosos sofocos. Esto puede pasar o no. La verdad es que este periodo tiene muy mala fama, pero no todas las mujeres notan esta transición, y mucho menos la notan de forma molesta. El climaterio no siempre es sintomático. Muchas veces, este paso de la vida fértil a la no fértil se hace sin más. Y para muchas es algo que se vive como una liberación al simplemente desaparecer la menstruación.

Tener más o menos síntomas durante el climaterio va a depender de muchos factores. Algunos son factores genéticos, pero también otros de estilo de vida. Sabemos que el tabaco por ejemplo va a empeorar mucho la sintomatología. Hacer ejercicio físico, alimentarse adecuadamente y tener una buena higiene del sueño van a ser aspectos fundamentales. Hay que entender que no solo los factores hormonales van a marcar el ritmo, sino también aspectos como las relaciones sociales o aspectos más emocionales. Así que es importante entender que esta fase hay que afrontarla con positivismo, buena actitud y buenos hábitos. Os animo a no verla venir como algo catastrófico porque no tiene porque ser así.