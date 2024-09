¿Es realmente la copa menstrual un buen método para todas las mujeres?

Tengo interés en empezar a utilizar la copa menstrual pero me asaltan las dudas y me encuentro con diversidad de opiniones entre quienes las han utilizado. ¿Es realmente un buen método para todas las mujeres? ¿Puedo empezar a usarla sin más? Mariángeles, 36 años.

Antes de contestar a tu pregunta, me gustaría compartir contigo algo: uso la copa, pero no siempre, no todos los días de mi regla y por supuesto, no en todos los momentos de mi vida. Soy madre de dos criaturas y te puedo asegurar que he pasado por muchas fases distintas de gestión de mi sangre menstrual.

Como educadora menstrual, me gusta hablar de la copa menstrual como una opción más. Es muy importante que todas las niñas y mujeres la conozcan y sepan utilizarla desde antes incluso de que les venga su primera menstruación. Pero sin duda alguna habrá momentos y situaciones en las que la copa menstrual no sea la mejor opción y sea recomendable usar otros métodos como las compresas desechables de algodón orgánico, las compresas de tela o las bragas menstruales.

¿Para quién es la copa menstrual?

Todas las mujeres que menstrúan pueden optar por utilizar la copa.

Se puede utilizar desde la primera menstruación, independientemente de la edad.

Sirve para todo tipo de sangrado.

Es especialmente útil cuando hay mucho sangrado, estás fuera de casa o haces deportes acuáticos, aunque se puede usar en cualquier ocasión y momento del día.

¿En qué casos no es recomendable utilizar la copa menstrual?

Hay diferentes situaciones en la vida de cualquiera de nosotras en las que quizá sea mejor utilizar otro tipo de productos para la menstruación.

Aunque se puede usar desde la primera regla , quizá no sea el mejor momento para una niña. Si aprender cómo es tu nuevo cuerpo ya es difícil, imagina aprender además a utilizar la copa. Se puede usar, sí. Pero quizá la niña no esté tan cómoda como usando una compresa o una braga menstrual.

, quizá no sea el mejor momento para una niña. Si aprender cómo es tu nuevo cuerpo ya es difícil, imagina aprender además a utilizar la copa. Se puede usar, sí. Pero quizá la niña no esté tan cómoda como usando una compresa o una braga menstrual. Sangrado posparto: el posparto es un momento muy sensible en todos los aspectos, especialmente en la recuperación física de la mujer. Es recomendable esperar hasta al menos pasada la cuarentena para utilizar la copa menstrual. Y quizá, aún habiendo superado esos 40 días recomendados, tu cuerpo te pida esperar un poco más. En algunas ocasiones hay lesiones de suelo pélvico, puntos cicatrizando o simplemente un estado diferente de tu musculatura vaginal. Escucha tu cuerpo y dale tiempo para recuperarse.

el posparto es un momento muy sensible en todos los aspectos, especialmente en la recuperación física de la mujer. Es recomendable esperar hasta al menos pasada la cuarentena para utilizar la copa menstrual. Y quizá, aún habiendo superado esos 40 días recomendados, tu cuerpo te pida esperar un poco más. En algunas ocasiones hay lesiones de suelo pélvico, puntos cicatrizando o simplemente un estado diferente de tu musculatura vaginal. Escucha tu cuerpo y dale tiempo para recuperarse. Cuando hay prolapso u otros problemas graves de suelo pélvico: En estos casos, cualquier fuerza que haga peso dentro de tu vagina va a ser contraproducente para tu mejora muscular. Por eso, en estos casos la copa menstrual suele estar contraindicada.

En estos casos, cualquier fuerza que haga peso dentro de tu vagina va a ser contraproducente para tu mejora muscular. Por eso, en estos casos la copa menstrual suele estar contraindicada. Si no estás segura de poder higienizarla correctamente: para usar la copa menstrual adecuadamente, es muy importante tener disponible agua potable con la que poder lavarla y esterilizarla. Si estás en un entorno donde es difícil asegurar la salubridad de la copa menstrual, es mejor utilizar desechables.

para usar la copa menstrual adecuadamente, es muy importante tener disponible agua potable con la que poder lavarla y esterilizarla. Si estás en un entorno donde es difícil asegurar la salubridad de la copa menstrual, es mejor utilizar desechables. Durmiendo: la copa menstrual se puede usar mientras duermes, ahora bien, es importante considerar si realmente necesitas utilizarla continuamente tanto tiempo. Puede ser que en momentos puntuales como viajes, verano u otras situaciones, utilices la copa mientras duermes. Sin embargo, cada vez más profesionales de la salud como fisioterapeutas de suelo pélvico y matronas recomiendan no utilizarla para dormir o al menos pasar un rato todos los días sin usarla, para no favorecer lesiones de suelo pélvico.

Recomendaciones antes de empezar a usar la copa

Si te planteas utilizar la copa menstrual pero tienes dudas o no sabes si en tu caso particular es recomendable, lo mejor es que consultes con alguna educadora o terapeuta menstrual. Si lo que te preocupa es el estado de tu suelo pélvico, te recomiendo hacerte un chequeo con una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Estas profesionales te van a ayudar a valorar de la manera más adecuada si te conviene utilizar la copa menstrual, además es muy positivo conocer el estado de nuestro suelo pélvico, aunque la maternidad no esté entre tus planes. Y por supuesto tu matrona o ginecóloga siempre pueden ayudarte a resolver tus dudas.

Antes de utilizarla por primera vez es muy importante esterilizarla correctamente. Mis recomendaciones para ese momento son:

Prueba a ponerte la copa menstrual un día que estés tranquila , a ser posible que vayas a estar en casa. Si la pruebas poniéndotela deprisa y corriendo y pasas todo el día fuera de casa, puede que se convierta en una experiencia estresante.

, a ser posible que vayas a estar en casa. Si la pruebas poniéndotela deprisa y corriendo y pasas todo el día fuera de casa, puede que se convierta en una experiencia estresante. Lávate las manos muy bien. Y si tienes las uñas largas, ten mucho cuidado para no hacerte daño.

muy bien. Y si tienes las uñas largas, ten mucho cuidado para no hacerte daño. Si estás en casa, puedes ponértela en la ducha . Uno de los miedos que nos frenan al principio puede ser mancharnos nosotras o nuestra ropa. Si puedes hacerlo desnuda en la ducha estarás más tranquila, y aunque te manches, con agua se irá.

. Uno de los miedos que nos frenan al principio puede ser mancharnos nosotras o nuestra ropa. Si puedes hacerlo desnuda en la ducha estarás más tranquila, y aunque te manches, con agua se irá. Una vez puesta la copa menstrual, no deberías notarla . Muchas veces, después de ponerla la notas un poquito pero en cuanto empiezas a andar, se recoloca ella sola. Si pasado un tiempo sigues notándola, quítatela y vuelve a empezar.

. Muchas veces, después de ponerla la notas un poquito pero en cuanto empiezas a andar, se recoloca ella sola. Si pasado un tiempo sigues notándola, quítatela y vuelve a empezar. Disfruta de la copa, y sobre todo, date tiempo. Hay personas que desde la primera vez se sienten cómodas y seguras usando este método. Y hay otras que necesitan un poco más de experiencia. Mi recomendación es que le des al menos tres meses antes de decidir si es o no es para ti.

Y por último, si no tienes ningún problema o situación como las descritas arriba y te apetece empezar a usar la copa menstrual...¡hazlo! La copa menstrual, si es de buena calidad y se utiliza correctamente, no tiene efectos secundarios. Puedes probar a usarla y averiguar por ti misma si es o no para ti. Nadie mejor que tú para saberlo. La copa menstrual es una oportunidad para conocer mejor tu cuerpo, su sangrado y reconectar con tu ciclo menstrual de una manera diferente y mucho más profunda de lo que estamos acostumbradas. Si empiezas a utilizar la copa y descubres que te gusta y te va bien... seguramente te preguntes ¿por qué no habré empezado a utilizarla antes?.