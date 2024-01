La moto eléctrica pincha en 2023

Después de unos años en que el sector parecía avanzar de forma satisfactoria en España, el de las motocicletas y vehículos ligeros eléctricos ha cerrado 2023 con un retroceso del 13% con respecto al ejercicio anterior. Ello supone que se han vendido 14.930 unidades durante el ejercicio, de acuerdo con los datos proporcionados por la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor).

La entidad destaca que las motos y los vehículos ligeros eléctricos han registrado grandes crecimientos porcentuales en los últimos años. Sin embargo, en 2023, a pesar de haber más oferta de modelos que nunca, el mercado eléctrico se ha contraído un 13% contrastando con el crecimiento a doble dígito del mercado general. En consecuencia, la penetración del sector en el mercado total ha bajado del 8,48% al 6,2%.

Hablando en términos del acumulado anual, las motos registran una bajada del 14,3%, con 13.197 unidades matriculadas. Dentro de estas, las motocicletas se llevan la peor parte debido a un descenso del 53,7% (730 uds.), mientras que el ciclomotor y el escúter retroceden un 9,7% (4.687 uds.) y un 9,8% (7.780 uds.), respectivamente. Los datos positivos los arrojan los mercados de microcoches y triciclos, que han crecido un 1,2% (1.367 uds.) y un 18,8% (246 uds.), respectivamente.

Por canales de venta de moto eléctrica (ciclomotores y motocicletas), es el de empresas el que mejor dato ha aportado en 2023, al crecer un 45,7% (7.078 uds.); el canal particular cae un 33,7% (5.303 uds) y el de alquiler desciende nada menos que un 67,6% al haber matriculado tan solo 816 vehículos.

José María Riaño, secretario general de Anesdor, apunta a la escasez de puntos de recarga como responsable del declive vivido el año pasado. “Desde la asociación venimos insistiendo -afirma- en que la moto no está bien recogida en los planes de incentivos a la compra, no se está teniendo en cuenta en el despliegue de infraestructura de recarga y, en general, es la gran olvidada en las políticas de electromovilidad del Gobierno. Mientras esto no cambie, no podemos esperar grandes cambios en el mercado”.

Las motos ‘normales’ siguen al alza

Mientras la moto eléctrica pinchaba en nuestro país el año pasado, el sector en general conseguía cifras bastante positivas. El total de unidades matriculadas durante 2023 ascendió a 225.440 unidades, lo que implica un crecimiento del 11,4% respecto a 2022. Se trata del mejor dato registrado desde el año 2008.

Los registros más sobresalientes los obtienen las motocicletas, que crecen un 13,4% con 199.120 unidades matriculadas. Por tipo de uso, destaca el escúter, que representa un 56% del mercado (110.467 uds.), seguido por la moto de carretera (40%, 80.353 uds.) y finalmente la moto de campo (4%, 8.144 uds.). Por cilindradas, el mercado sigue concentrado en las motocicletas más ligeras, pues las de 125 centímetros cúbicos representan el 52% del mercado. Les siguen las motocicletas de hasta 750 cc (31% del mercado) y finalmente las de más de 750 cc, que acaparan el 17%.

Los triciclos cierran 2023 en datos positivos, con un crecimiento del 13,3% (3.986 uds.), como también lo hacen los cuadriciclos ligeros y los pesados, que registran un incremento del 1,4% (3.511 uds.) y del 0,8% (4.122 uds.), respectivamente. Por su parte, los ciclomotores experimentan una caída del 6,5% al sumar 14.701 unidades matriculadas en 2023.

En este caso, Riaño destaca: “Los datos de 2023 reflejan el buen estado de salud del que goza el sector de la moto y los vehículos ligeros. Un estado de salud al que contribuyen varios factores: los usuarios, pues cada vez son más los que ven estos vehículos como una opción no solo para mejorar su movilidad en el día a día, sino para disfrutar en su vertiente de ocio y turismo; también las empresas, que realizan continuamente grandes esfuerzos e inversiones para que los nuevos vehículos cuenten con tecnologías renovadas en pro de la seguridad y el medio ambiente, logrando mantener precios contenidos para el usuario final”.

El secretario general de Anesdor ha agregado: “Dado el interés creciente de los ciudadanos que estamos viviendo en los últimos años, es cada vez más evidente que la moto debería tenerse más en cuenta en los diferentes Planes de Movilidad Sostenible que se están llevando a cabo en nuestro país, y en todas las políticas que se pongan en marcha en materia de movilidad y seguridad vial”.