Stellantis se hace con el negocio de 'carsharing' de Mercedes y BMW

En un giro de los acontecimientos inesperado para la mayoría, la filial de movilidad compartida del grupo Stellantis, Free2Move, ha anunciado la adquisición de la firma de carsharing Share Now, la empresa conjunta formada por Mercedes-Benz Mobility Group y BMW Group en 2019. La propuesta, sujeta todavía a los requerimientos habituales que incluyen el cumplimiento de la normativa antimonopolio, posiciona a Free2Move como el principal actor de la movilidad global.

Mediante la operación, la filial de Stellantis añade 14 grandes ciudades europeas a su ámbito de actividad y los 10.000 vehículos de Share Now a su propia flota de coches compartidos, compuesta por 2.500 coches (y furgonetas). Igualmente, suma más de 3,4 millones de clientes a sus dos millones de usuarios actuales.

La CEO de Free2Move, Brigitte Courtehoux, ha manifestado al respecto: “La integración de la sólida posición de Share Now en las principales ciudades europeas permitirá a nuestros clientes obtener un mayor acceso a una gama más amplia de servicios para satisfacer sus variadas necesidades de movilidad”. La adquisición también permitirá acelerar en la consecución del objetivo de ampliar su presencia mundial hasta los 15 millones de usuarios activos en 2030.

La operación, cuyo monto ambas partes han decidido no hacer público, mejorará las economías de escala y las sinergias dentro la compañía, detalla ésta en un comunicado, “contribuyendo a su ambición Dare Forward 2030 de hacer crecer el servicio de movilidad rentable hasta alcanzar unos ingresos netos de 2.800 millones de euros, con un primer paso de ingresos de 700 millones de euros en 2025”.

Su estrategia ha incluido recientemente la compra de Opel Rent, con lo que ha incrementado sus posibilidades de crecimiento en Alemania y Austria e impulsado la transición de proveedor de alquiler a proveedor de movilidad. Paralelamente, está promoviendo su expansión de coches compartidos en Estados Unidos mediante un servicio ya disponible en Washington, D.C., Portland, Oregón, Denver, Colorado, Columbus, Ohio y Austin. Como es sabido, Free2Move también opera el servicio de carsharing en las ciudades de París y Madrid.

Mercedes-Benz y BMW confirman de esta manera su repliegue de este modelo de negocio para centrarse en su plataforma de multimovilidad digital, Free Now, y en los servicios digitales relacionados con la recarga de vehículos eléctricos (Charge Now). Para el director de Estrategia e Inversiones de Mercedes-Benz Mobility, Gero Götzenberger, se trata de dos segmentos de crecimiento que seguirán ofreciendo a sus clientes “toda la gama de servicios de movilidad en el futuro y apoyarán la expansión de la movilidad eléctrica”.

BMW y Mercedes crearon Share Now en 2019 al unir la plataforma pionera Car2Go, desarrollada por la antigua Daimler AG, con DriveNow, de BMW Group. Juntas, ambas marcas han convertido Share Now en el líder del mercado de movilidad compartida en Europa y han creado nuevas fórmulas como el uso compartido de automóviles a largo plazo.

Un paso atrás revelador

El repliegue de los dos fabricantes alemanes lo veían venir los observadores más avezados una vez que se anunció, a finales de 2019, el cese de todas sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y varias ciudades europeas, entre ellas Bruselas, Londres y Florencia. En ese momento, Share Now dijo que se dedicaría en exclusiva a su negocio en las 18 ciudades europeas restantes donde tenía presencia, en las que apreciaba un “claro potencial de crecimiento rentable e innovación en movilidad”.

Mercedes y BMW centrarán, pues, sus esfuerzos en su plataforma de movilidad multimodal Free Now y en los servicios vinculados a la recarga eléctrica que se agrupan en Charge Now. Free Now es hoy por hoy una boyante empresa que ofrece acceso a casi 180.000 vehículos en más de 150 ciudades: desde taxis -en Madrid sucedió a la conocida aplicación My Taxi- hasta scooters eléctricos compartidos como los de Cooltra, e-bikes o patinetes eléctricos, entre otros.

En 2021, la plataforma registró notables cifras de crecimiento en el sector multimodal y pudo casi triplicar el número de transacciones con respecto a 2020, aunque este último no fuera un año especialmente propicio para la comparación. Está previsto que 10 nuevos socios se integren este año en Free Now, creando más opciones de movilidad para los 56,8 millones de usuarios actuales.

Por su parte, el consorcio Stellantis ha confirmado que, al menos de momento, mantendrá los vehículos de Share Now en su oferta de carsharing, al mismo tiempo que se propone introducir otro tipo de servicios, más similares al alquiler de vehículos, con el fin de potenciar el negocio.