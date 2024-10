Un agente de policía encañona a un chaval con una escopeta; amaga un par de veces y termina disparando al suelo, a poca distancia de sus piernas. Dos calles más allá, una chica recibe un fuerte golpe en la cabeza con un escudo de antidisturbios y, muy cerca de ese lugar, otra marabunta agolpada de agentes tratan, entre todos, de reducir a un menor de edad. Esta es la imagen que dejó el viernes una manifestación frente a la Consejería de Educación de la Región de Murcia; un par de miles de estudiantes se congregaban a las puertas de la institución educativa para reclamar por la incertidumbre y la falta de coordinación de la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad.

Marcos es uno de los estudiantes que ha participado en las protestas y ha explicado a elDiario.es que, en el momento de las cargas y a diferencia de la versión oficial, se produjo un lanzamiento de objetos -cítricos y huevos, principalmente- a la fachada de la Consejería en la avenida de la Fama de la capital murciana: “He leído en otros medios que se le han tirado a policías y a viandantes. Eso es mentira. En todos los vídeos que han aparecido no he visto una sola agresión a nadie por nuestra parte, a nadie”

Según el estudiantes “de repente” empezaron a llegar antidisturbios y unidades profesionales de antidisturbios con escopetas de sonido, balas de goma, porras y escudos. “No sé, me ha parecido muy desproporcionado. Han llegado y automáticamente han empezado a reprimirnos de una manera muy agresiva; me ha dado bastante miedo ver actuar a esas personas que se supone que deben protegernos”.

Y es que en redes sociales se han viralizado decenas de imágenes de detenciones y agresiones a los manifestantes. “Se puede ver que, sin que nadie les provoque, empiezan a meter porrazos. Yo mismo me he llevado alguno. Y peor me parece todavía cómo ha actuado la prensa diciendo que han respondido a actos de vandalismo. Le estaba contando toda la movida a mi novia por teléfono y justo vi cómo agredían a un chaval dándole con la porra mientras estaba por el suelo; yo le dije a mi novia 'qué cabrones', y me ha cogido un señor por detrás, un policía, me ha llamado hijo de puta y me ha pedido el DNI”.

“Me parece que estábamos manifestándonos por una causa justa, ya que es nuestro futuro y tenemos derecho a saber cómo va a funcionar la EBAU, igual que lo supieron otros alumnos de segundo de Bachillerato. Este sistema nos machaca y nos agota. Y lo que estamos viviendo ahora mismo como estudiantes, lo viviremos posteriormente como trabajadores; estamos viendo cómo la policía es un actor de defensa para los sectores privilegiados de la sociedad”.

Mariola Guevara, Delegada de Gobierno en la Región, se ha desvinculado de la actuación policial y ha querido dejar claro que “desde la Delegación del Gobierno no se ha ordenado en ningún momento el uso de la fuerza contra los estudiantes”.

El Jefe Superior de Policía le aseguró a Guevara el dispositivo había sido “proporcional para establecer un perímetro que evitara que se produjeran situaciones más graves”.

Informe para depurar responsibilidades

“Entiendo que las imágenes que se han publicado puedan resultar sensibles y por eso le he pedido un informe para garantizar que en caso de que se detectara alguna actuación improcedente se depuren las responsabilidades oportunas. Quiero censurar expresamente la irresponsabilidad de determinadas personas que están afirmando, entre otras falsedades que la delegación del Gobierno ha ordenado lanzar balas contra los menores”.

Víctor Egio, diputado de Podemos en la Asamblea Regional, ha declarado que 'lo que hemos vivido es una actuación totalmente desproporcionada por parte de la policía. En la mayoría de los estudiantes han manifestado de forma pacífica, pero la respuesta de la policía han sido carga, porrazos, empujones y disparos con una munición no letal que han herido al menos a un chico que estaba a mi lado. Lo sé a ciencia cierta, porque estaba en primera línea“.

Según Egío, la delegación del Gobierno tiene que dar muchas explicaciones. “Pero no me quiero olvidar tampoco de la responsabilidad de la Consejería de Educación del señor Víctor Marín y del presidente López Miras. Si esto se ha producido es porque en ningún momento ha habido una interlocución. Nadie, absolutamente nadie del del Gobierno regional ni de la Consejería de Educación ha salido a hablar con los estudiantes o a recoger sus reivindicaciones.

“Y, evidentemente, ante la falta de respuesta, los ánimos se han calentado. Por lo tanto, la responsabilidad última es del consejero de Educación, Víctor Marín, por la actuación verdaderamente lamentable de esta mañana y por lo que está haciéndole pasar a los estudiantes de la EBAU que a día de hoy no saben todavía esos criterios que normalmente siempre están fijados en el mes de junio antes de que empiece el curso.