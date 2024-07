El ciclo Fahrenheit 78.8 recibe al fiscal Ignacio Stampa en Los Alcázares el próximo 19 de julio

El ciclo Fahrenheit 78.8 recibirá al fiscal Ignacio Stampa en Los Alcázares el próximo viernes 19 de julio. La cita será en la Plaza del Ayuntamiento, a partir de las 20.30 horas. Stampa hablará de su experiencia durante su intervención como fiscal anticorrupción en el llamado caso Tándem o caso Villarejo. El fiscal asegura que fue el involuntario protagonista de un conjunto de hechos de enorme repercusión mediática.

Todos estos hechos los relata en el libro “El complot” (La Esfera de los libros) que también se presentará en este encuentro con los habitantes y visitantes de Los Alcázares, acompañado de la periodista y coordinadora del evento Lola Gracia. El ciclo Fahreneheit 78.8 celebra su segunda edición y tiene por objetivo tratar temas que sumen debate y reflexión. Está organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Alcázares.

“El complot” va por su segunda edición y en él se narran unas peripecias que, según el propio Stampa, “son más propias de una novela negra que de la labor diaria de un mero funcionario público, dado el carácter inaudito de unos acontecimientos que solo yo viví en carne propia”.

Fiel a sí mismo, decidió hacer frente a diferentes estamentos y a quienes, desde la cúpula de la Fiscalía General del Estado, se confabularon por oscuros intereses particulares para provocar que su profesionalidad quedara en entredicho y no continuara con dicha investigación. En este libro, publicado por La Esfera, desentraña los hechos ocurridos mediante un análisis minucioso y rebosante de datos contrastados. “Describo las múltiples investigaciones a las que me vi sometido por quienes me indicaban que guardara silencio sobre lo que me iban haciendo y al mismo tiempo propugnaban, hasta la saciedad, un ficticio respeto a la Constitución y una transparencia impostada”, explica el fiscal.

El complot expone, además, cómo se gestó la contaminación de la opinión pública a través de la manipulación informativa de quienes tenían la capacidad de controlar las noticias que llegaban a los ciudadanos, desde las instituciones públicas y los medios de comunicación. El fiscal Stampa muestra su pesar por el descrédito al que se ha llevado a la institución del Ministerio Fiscal, con el deseo de que no se repitan situaciones como las vividas por él con ningún otro ciudadano, fiscal o no. “No pretendo convencer a nadie —añade—ni crear debate alguno. Hablo solo en mi nombre. Las críticas probablemente volverán simplemente por el hecho de aclarar lo que me pasó. En este libro cuento la verdad de una historia para ponerle fin”.

Ignacio Stampa

(Madrid, 1973) ingresó en la carrera fiscal en el año 2003. Su primer destino fue la Fiscalía de Área de Arrecife-Puerto del Rosario, desarrollando su labor en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria entre los años 2004 y 2016 especializándose en juicios ante el tribunal del Jurado.

En el año 2008 fue designado miembro de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia de Las Palmas, habiendo impulsado todas las grandes causas por corrupción que afectaron a la isla de Lanzarote en aquellos años, como los conocidos casos Unión, Jable, Yate, Montecarlo y Stratvs.

Su trabajo dio lugar a que, en mayo de 2016, fuera destinado en comisión de servicios a la sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Madrid. En abril de 2017 recibió el encargo de investigar el que sería el mayor caso de corrupción hasta la fecha en España: el caso Tándem.

Se incorporó a la fiscalía provincial de Madrid en noviembre de 2020, interviniendo ante la jurisdicción penal. Desde 2022 es integrante de su Comisión del Jurado. Participa como Juez en la Liga Española de Debate Universitario desde el año 2002 y ha sido profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Salamanca, en la UNED y en varias universidades madrileñas, impartiendo en la actualidad en la Universidad Nebrija.