Huellas, el colectivo artístico murciano emergente con un 'sold out' en el Teatro Romea

Cada vez que asistimos a un concierto, un espectáculo de baile o una exposición, se agudizan diferentes sentidos que ayudan a comprender y disfrutar del momento, pero…¿qué pasaría si estas disciplinas se complementasen en una misma obra? Hablamos con el colectivo Huellas, un grupo formado por Andrés (guitarrista), Gema (bailarina) y Blanca (pintora), los seleccionados que abrieron las conferencias de la cuarta edición de MU-TANTES para hablarnos de su proyecto que quieren llevar a cabo por diferentes eventos e instituciones. Pero, ¿cómo surgió Huellas y la idea de combinar tres disciplinas diferentes?

“Yo llevo siendo bailarina desde los doce años” empieza Blanca, “me he formado en distintas academias, viajando, incluso he sido profesora de danza. Cuando me adentré en el mundo de la pintura, aprendí de forma autodidacta, buscaba las formas para aprender, y al final estudié diseño gráfico”. Gema continúa presentándose: “Empecé en una academia de danza a los quince años con lo que antes se llamaba ‘danza moderna’, y poco a poco fui adentrándome en distintos estilos. Visité varias ciudades y me formé con artistas nacionales e internacionales y comprendí con el tiempo que, para aprender a bailar y buscar tu estilo, hay que entrenar y rodearte de personas que te complementan. Ahora estoy con la improvisación y buscando el movimiento, sin etiquetas”. Termina de presentarse Andrés: “Mi educación fue más salvaje. Con catorce años mi padre me compró una guitarra y fui a unas clases en el colegio, te puedes imaginar treinta críos haciendo ruido. Al mes me desapunté y me dediqué a tocar en mi casa por mi cuenta hasta que descubrí la improvisación. Con 16 años empecé a dar conciertos hasta que entré en el conservatorio de Barcelona durante cinco años”.

Teniendo un punto de partida con el que empezar, los entrevistados comienzan a recordar el origen de Huellas, en cómo Blanca estaba atravesando una crisis creativa hasta que encontró a Gema y surgió la idea de combinar danza y pintura, al que, poco tiempo después, se sumó Andrés y su guitarra en directo. Ese proyecto, que en un principio era un borrador, le devolvió la ilusión del primer día, la energía de volver a crear, y comprendieron que Huellas surgió de la necesidad de poner en común sus lenguajes, y crear uno conjunto. “Es un proyecto donde los tres estamos muy involucrados, todo tiene sentido por razones distintas de cada uno, y hemos trabajado con mucha complicidad, porque estamos comprometidos y nos gusta lo que hacemos”.

Gema añadía que, para ella, compensaba esta experiencia nada más que por vivir el proceso de juntarse, explorar, crear, dar ideas, el prueba y error, y el resultado final. “Nuestra pieza se basa en ensalzar nuestra evolución, no solo el resultado, sino los meses que llevamos trabajando. Nuestro crecimiento como grupo. Lo que mostramos en directo es la creación de la obra, no una vez finalizada y fuera de contexto, sino que queremos hacer partícipe al espectador y que tenga muchas sensaciones al ver tres disciplinas distintas a la vez”.

“Por no decir que es único”, apuntaba Blanca, “Cada vez que construimos y deconstruimos la obra surge una nueva. Todo se basa en la improvisación. Sabemos el guion pero las palabras empleadas son distintas, depende nuestro momento, de cómo nos sentimos, de lo que está pasando. Según lo que toque Andrés, Gema baila de una manera u otra, y yo pinto los movimientos que realiza en ese momento. Por lo tanto, cada actuación es única e irrepetible”.

Aún así, Huellas es una pieza con los pies en la tierra. Saben que en el proceso hay errores y conocen el panorama artístico de Murcia junto con los artistas emergentes. Andrés señalaba que ellos no se calificarían como “los primeros en realizar este tipo de piezas”, porque en Madrid y Barcelona forman parte de determinados eventos. Incluso añade al final: “¿Quien te dice que a dos calles no hay otro grupo que también esté haciendo lo mismo que nosotros? Lo que sí podemos decir orgullosos es que hemos sido pioneros en un festival como MU-TANTES”.

Los artistas explican cómo en cuestión de cuatro ediciones se ha convertido en un evento social donde artistas, gestores y figuras del ámbito de la cultura se reúnen para disfrutar de las exposiciones que se realizan en la Cárcel Vieja: “Cuando fuimos a ver MU-TANTES el año pasado, nos dimos cuenta de que era algo que nos apetecía hacer, teníamos ganas de crear y compartir, y este festival daba la oportunidad a artistas como nosotros. MU-TANTES despertó algo en nosotros y nos creó la necesidad de formar parte de ello, así que echamos la solicitud y nos han dado esta oportunidad. Estábamos en el sitio y momento correcto. Imagínate que ese día no hubiéramos ido a la Cárcel Vieja”.

“¿Y del panorama artístico? ¿Os compensa todo este esfuerzo? ¿Recibís ayudas para llevar a cabo Huellas? Esa pregunta generó silencio en la sala. ”A nivel emocional nos compensa. Pensar que nuestra pieza puede despertar el interés de quienes nos vean, que una niña pequeña piense ``¡Qué guay, yo también quiero!´´. Ese sería el mayor impacto y recompensa, la capacidad de inspirar. El arte no te puede traer nada malo si te lo pasas bien y disfrutas, pero si tu objetivo es hacerte famoso, te vas a llevar una decepción. Es muy difícil impulsar a muchos artistas, lo sabemos. El mundo del arte es una empresa. Puedes invertir en tu proyecto y quedarte en números rojos o que salga bien. Súmale la falta de ayudas y subvenciones. Blanca, por ejemplo, cuando ensaya tiene que invertir en materiales, soportes y demás. Eso hace que el proceso sea más difícil y costoso. Sería interesante que cuando se planteen estos eventos, haya una remuneración“.

Como próximo proyecto, el dieciséis de enero actuarán en el Teatro Romea junto con más artistas, como el dueto María y Clara, Paisaje Raíz o Luka. Se trata de la 1ª Gala Sombrero Solidario, un evento cuyas recaudaciones serán destinadas a la investigación del cáncer de mama triple negativo. Ante esta iniciativa, los murcianos y murcianas no han dudado en responder, ya que a finales de diciembre de 2023 colgaron el cartel de SOLD OUT.

Para finalizar, los tres sonríen orgullosos de su pieza y aportan sus últimas palabras: “La creatividad se basa en combinar esas cosas que aparentemente no tienen una relación clara, pero encuentras los lazos indicados que hacen encajar todos los engranajes de una manera muy bonita”.