LaLuz Meditarrean Art: ¿galería de arte o espacio de ocio en Murcia?

Posiblemente tengan la misma concepción de una sala de exposiciones: un espacio donde se muestran creaciones artísticas cuyos espectadores deben de estar en silencio para que reine la armonía y la concentración. Sin embargo, debido al descenso de visitantes, hay ciertas galerías que quieren desligarse de esa imagen errónea. Entrevistamos a Carlos Salas, dueño de LaLuz Mediterranean Art, localizada en la calle Alejandro Séiquer frente a la Plaza Cetina y, aunque solo llevan abiertos desde febrero de 2023, han logrado realizar 15 exposiciones.

“Soy una persona enamorada del arte, y por eso siempre he querido dedicarme a algo relacionado con este mundo. Por un lado, como profesor, tanto en la Universidad como en la Escuela de Arte, y por otro escribir en libros, artículos de investigación, textos para artistas o exposiciones. Con el tiempo, me di cuenta de que necesitaba hacer algo más, y es ahí cuando me di cuenta de que quería aportar mi granito de arena poniendo a los artistas en contacto con el público, organizando exposiciones… Y la galería es el lugar ideal”.

Después de este recorrido profesional vinculado con el mundo del arte, Carlos confiesa que llevar una era una idea que siempre había tenido en mente pero que nunca se había planteado ejecutarla hasta que unos amigos le dieron ese pequeño empujón. Cuando le pregunto el origen de su curiosidad por las galerías, nos remonta a su niñez: “Mi abuelo materno era artista y mi abuelo paterno fue el primer director de la academia de Bellas Artes en Murcia, así que desde niño estoy acostumbrado a ese entorno artístico. No quiere decir que de pequeño fuese todos los fines de semana a las galerías de arte, jugaba al fútbol como los demás”, dice entre risas.

“Siendo adolescente, empecé a ir cada vez más, presenciando cómo muchas de ellas desaparecían, como la más popular de la época y que tras 70 años cerró sus puertas en 2022: Chys, y cuando empecé el grado lo fundamenté más hasta hacerlo costumbre. Es algo sano y para quien se quiera dedicar a este mundo, imprescindible. Actualmente tenemos muchas estupendas que funcionan y nos representan muy bien, incluso comparándonos con otras ciudades de tamaño similar, en Murcia tenemos bastantes”, explica el galerista.

Artistas de la Región, Alicante o Andalucía

Centrándose en su Galería, LaLuz Mediterranean Art, un nombre que no deja indiferente a nadie, explica por qué la bautizó de esta manera: “Le dimos muchas vueltas y al final pensé en algo que pertenezca a nuestra ciudad, que sea cercano y algo positivo. La luz frente a la oscuridad, también una evocación al Siglo de las Luces, de la razón, al Santuario Íbero de la Luz. Por otro lado, Mediterranean Art, queríamos que no fuese solo arte contemporáneo, sino que concretase un entorno, y los artistas con los que trabajo son de ese ámbito. La mayoría son de la Región, pero otros vienen de Alicante o de Andalucía, entonces creo que ese concepto de Mediterráneo nos da cierta identidad”.

“Trabajar con ellos ha hecho que los conozca en primera persona, además, me honra que piensen en nosotros para exponer sus obras y que los conozca más gente. Pero también damos cabida a artistas que están empezando con fuerza e ilusión, dando sus primeros pasos, y nosotros queremos apoyarles, no solo exponiendo en la galería, sino también aconsejándoles, guiándoles, aportarles nuestra visión. Esa es la idea de LaLuz”, continúa Salas.

Con respecto a estas últimas palabras le preguntamos si existe una imagen errónea sobre los espacios artísticos: “Mucha gente que pasa por delante se quedan mirando con respeto y no saben si entrar porque piensan que hay que pagar o comprar una obra obligatoriamente. Se trata de venir a visitar y de pasarlo bien. Este es un lugar abierto al público, al igual que pueden ir al Museo de las Claras o al de Bellas Artes. No obstante, queremos ampliar el círculo de visitantes, y es por eso que estamos pensando en utilizar la galería de forma multifuncional, hacer actividades mientras se realiza la visita, como actuaciones, intervenciones, mesas redondas, entrevistas en directo u otras disciplinas. Estamos abiertos a propuestas”.

Finaliza volviendo a la clave de esta conversación: hay que conocer los museos, galerías, centros culturales, desde pequeños para valorarlos en un futuro. Cuanto más conozcan y aprecien los murcianos y murcianas su riqueza cultural, antes se convertirá en una sociedad de mayor calidad.