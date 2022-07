El legado musical de Cecilia hecho jazz

La corta trayectoria musical de la cantautora española Cecilia (Evangelina Sobredo Galanes) que tan sólo tuvo una vigencia de diez años (1966 a 1976) fue intensa en cuanto a crear canciones que marcaron a muchos jóvenes de entonces. Su lanzamiento definitivo se produce en 1971 con su primer disco de larga duración titulado “Cecilia” y su última grabación para la CBS España fue en 1976, con dos disco sencillos. Sin duda, esta cantautora fue muy singular ya que sus letras contenían mucha fuerza literaria y de compromiso social. Tuvo, como todos los que escribieron temáticas no consentidas por el régimen franquista, problemas con la censura y hasta fue citada en el juzgado por una de esas letras. Pero nunca hubo en su interior espacio para el desánimo. Fue muy adelantada a su tiempo, porque en las letras de sus canciones se hablaba de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la carestía de la vida como la que en 2022 soportamos todos los mortales y, en suma y debido a su educación cosmopolita por ser hija de un diplomático, Cecilia se convirtió en una de las voces de nuestras conciencias en tiempos difíciles todavía en España.

Con ese historial muy resumido -y canciones que no habían sido publicadas en vida-, el legado musical de esta cantautora fue puesto al día no ya por la discográfica CBS sino por la cantante norteamericana afincada en España, Tui Higgins, y el pianista Xavier Monge que llevó a cabo los arreglos de una selección de once canciones en un cd titulado “Cecilia Revisited” (“Cecilia Revisada”) adaptándolas al terreno del jazz. Fue el motivo por el que esta formación conformada por la voz de Tui Higgins; el pianista Xavier Monge; Jeppe Rasmussen, saxo tenor; David Mengual, al contrabajo, y el baterista Xavier Maureta visitaban la XXIV edición de Jazz San Javier este jueves, 21 de julio, para regalarnos otro concierto que muchos de los presentes guardarán en su baúl de los recuerdos musicales. Fue como recuperar a Cecilia en un contexto musical más amplio repleto de exquisiteces en los arreglos, la ejecución y la delicadeza de ésta por parte de sus protagonistas. Les contamos.

Tui Higgins es profesora de canto y multiinstrumentista. Reside en España desde hace años y habla perfectamente español, además de su idioma de origen: El inglés. Por otra parte, el brillante pianista de jazz Xavier Monge, natural de Lleida, se puso a trabajar con Tui en adaptar algunas canciones de la recordada Cecilia escogiendo, además, algunas que no vieron la luz en vida de su creadora. El resultado fue ese disco que les he indicado anteriormente. Tuvo un éxito destacado y la organización de Jazz San Javier (en esta edición ha tenido varias iniciativas para conformar conciertos concretos) quiso revivir esa edición añadiendo, además, piezas que no aparecieron en esa grabación de 2013. Y así fue. El quinteto apareció en el escenario de la Explana Barnuevo, en Santiago de la Ribera, para iniciar el despliegue musical de su trabajo en torno a la memoria y legado de Cecilia. Con dos temas clásicos que no formaron parte del talento creativo de la cantautora española sino de Harold Arlen, a quien también se dedicaba este pequeño espacio de su actuación, a través de estas dos clásicas piezas: “Between The Devil And The Deep Blue Sea”, para continuar con otra creación de este compositor norteamericano que se incluyó en la película “El Mago de Oz”: “Over The Rainbow”.

Entre una y otra, Tui Higgins dio las buenas noches y las gracias por acudir a esta convocatoria musical con Cecilia y Harold Arlen. Expresó, en nombre del quinteto, su agradecimiento por la amabilidad que el festival de San Javier había tenido con ellos desde que bajaron del avión, destacando que “se ve y se siente desde aquí arriba (el escenario) y se respira la alegría que todos sentimos. Gracias”, concluyó. Continuó posteriormente indicando que la brisa que llegaba del Mar Menor le recordaba a su casa de la infancia para señalar “entramos ya de lleno con Cecilia; una artista que aunque conocida por sus éxitos tengo la sensación de que es muy desconocida”, haciendo alusión a sus potentes letras incluso en un muy buen inglés. No se olvide el lector que su educación transcurrió por diversos países y aprendió inglés y español al mismo tiempo. “Lady In The Limousine” fue su primera muestra.

Qué bien sonaba el quinteto y qué magníficos arreglos hizo en su momento el pianista Xavier Monge con este material. La verdad es que escuchar estas canciones en clave de jazz es toda una experiencia pero si además, esa experiencia está tan delicadamente ejecutada y de una manera tan natural la cosa resulta de una exquisitez total. Tui presentó “Me Quedaré Soltera”, con una de esas letras “potentes” a las que hizo mención, en la que trataba un asunto polémico para aquellos comienzos de los 70 en el siglo XX. Le siguieron recuerdos de la niñez a través de “Cuando Yo Era Pequeña”, otra canción escrita por Cecilia en inglés, “Mamma Don’t You Cry” (“Mamá, no llores”) o “Equilibrista”, en la que retrata lo que tus padres proyectaban para tu futuro que tú no deseabas.

Todo el quinteto estaba ejecutando un concierto impecable, pero destacaré la manera tan natural y su simpatía, dentro y fuera del escenario, de Tui Higgins quien informó a los asistentes de que “tengo una bebé de once meses y por eso, mi marido no está esta noche aquí”. Motivo por el que solicitó que le enviasen vídeos a su cuenta de una conocida red social, de los que el público estuviera grabando durante el concierto. Estos detalles crean también cercanía del público hacia el artista. La música de Cecilia continuó con más canciones de la cantautora que falleció en un accidente de tráfico en agosto de 1976, mientras regresaba de madrugada de una actuación en Pontevedra. Tui Higgins & Xavier Monge Jazz Project atacaron “Ramito de Violetas” de la que Tui destacó las muchas mujeres casadas que no son felices. Siguieron con “Esta Tierra”, una realidad que vivimos ahora, en 2022, y que Cecilia ya escribió en los 70 en “Cómo Puede Vivir”. Ciertamente -y como se escribió en su día-, Cecilia fue el aguijón para la doble moral española que imperaba en su tiempo de vida terrenal. Por ello, y se refleja en sus letras, se convirtió en una mujer adelantada a su tiempo.

Las últimas canciones de Cecilia que este proyecto jazzístico liderado por Tui Higgins y Xavier Monge se escucharon antes de acabar el último de los conciertos gratuitos en sus tres escenarios tradicionales fueron “Portraits & Pictures”, (“Retratos y Fotos”), “Me Iré de Aquí”, en la que se habla de un amor existencial y triste, o uno de sus grandes éxitos: “Nada de Nada”.

Con esta canción, Tui Higgins anunciaba el final del concierto dedicado a Harold Arlen en los primeros minutos, para dedicar la mayor parte de éste a las canciones llevadas al jazz de la recordada y aún vigente cantautora española Cecilia. Pero el público, puesto en pie, pidió otra más y, naturalmente, el quinteto accedió casi de inmediato con “Si No Fuera Porque”, que sirvió para que la explanada entera se rindiera a estos cinco grandes músicos. Bravo por este concierto. Bravo por los arreglos -algunos deben de haber resultado complicados- de estas partituras del folk-pop. Y bravo por la alta calidad musical y humana de estos cinco músicos: Tui Higgins, Xavier Monge, David Mengual, Xavier Maureta y Jeppe Rasmussen. Gracias por vuestra generosidad y humanidad.

La próxima cita regresa al auditorio Parque Almansa, para acoger el concierto que ofrecerá la cantante y compositora francesa ZAZ, cuyo nombre real es Isabelle Geffroy. Ha levantado muchas expectativas y su fusión de tendencias de la música de su país le han proporcionado una proyección muy importante en estos momentos. Se lo contaremos con todo lujo de detalles en estas páginas. No pierdan el hilo, por favor.