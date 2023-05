El Warm Up en Murcia, con y sin agua

El viernes del Welcome Warm Up Estrella de Levante todo fue viento en popa, el sábado resultó finalmente cancelado por la tromba y el domingo por la noche también cayó la lluvia, pero el agua no ha impedido que más de 50.000 visitantes disfrutaran de la quinta edición del festival de música murciano situado en La Fica y que surgió tras el SOS 4.8.

Los 'warmers' se cobijaron de la lluvia bajo los edificios, se colocaron chubasqueros, bolsas de plástico, esperaron en sus coches o se calaron hasta los huesos entre las 20.30h y las 22.30h de la tercera jornada mientras caían rayos y truenos, pero también pudieron disfrutar con grupos como Vetusta Morla, Dorian, Carlos Sadness, Iván Ferreiro, Carolina Durante, Varry Brava, Yo La Tengo o Hot Chips.