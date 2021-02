Victoria Sánchez, nueva decana de la Facultad de Bellas Artes: “Con la pandemia nos hemos dado cuenta de que el arte y la cultura son indispensables”

Victoria Sánchez Giner (1969, Sant Joan d´Alacant) tomó posesión como decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia (UMU) el pasado miércoles. Junto con ella, también tomó posesión el nuevo equipo que la acompañará en su andadura: Cristina Guirao Mirón como vicedecana de Calidad y Estudiantes; Jesús Segura Cabañero como vicedecano de Cultura, Empresa y Empleabilidad; Antoni Simó Mulet como vicedecano de Estudios; Verónica Perales Blanco como vicedecana de Investigación e Internacionalización; y, José Fernando Vázquez Casillas como secretario de la Facultad.

Victoria Chezner (nombre artístico) es docente en la institución desde el año 2004 y también artista visual. Dentro de la UMU ha desarrollado los cargos de secretaria de la Junta de Facultad, vicedecana de Coordinación y estudiantes y coordinadora del Grado en Bellas Artes. Hablamos con ella para saber cómo afronta esta nueva etapa y cuáles son sus desafíos y proyectos.

Además de su desempeño en la UMU, también es artista. ¿Sigue desarrollando sus dotes fuera de las aulas?

La creación artística como investigación es fundamental. Sigo pintando todos los días, de hecho, si me paso dos días sin pintar no me aguanto ni yo. Seguir experimentando forma parte de mi compromiso con la Universidad. Actualmente estoy involucrada en dos proyectos muy ilusionantes: un proyecto de investigación sobre el paleopaisaje y la paleobotánica junto al Grupo de investigación al que pertenezco (ECCE HOMO) y un proyecto expositivo sobre el paisaje nocturno y la experiencia sensitiva.

En los últimos años ha habido muchos movimientos artísticos que han reivindicado una mayor presencia de la mujer en el arte: ¿cómo ve la situación en nuestra Región al respecto?

Cualquier reivindicación del papel de la mujer es necesaria en el conjunto de la Región y en el de todo el mundo. No me cansaré de participar en todas aquellas acciones que pongan en valor el papel de la mujer. Hay muchas artistas y muchas creadoras a las que hay que poner en valor. Desde la Facultad lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a potenciar. De hecho, ya estamos preparando acciones coincidiendo con el 8 de marzo.

Con la importancia que ha adquirido la imagen en la sociedad, ¿considera que las artes visuales ocupan el espacio que le corresponden en el panorama cultural?

Precisamente ahora con la pandemia, la cultura y el arte han sido indispensables para la ciudadanía. El arte nos hace ser mejores: nos hace posicionarnos, reflexionar, pensar, sentir… Tenemos que dar al arte el valor que se merece. El trabajo del artista es muy duro y complejo. Es muy importante posicionar mejor su trabajo y el del arte en general. Por ello es fundamental que la sociedad conozca todos los procesos artísticos desde la idea inicial, la investigación y el resultado a través de las exposiciones, publicaciones y demás.

¿Cómo ve la situación en las galerías de la Región actualmente?

El sector cultural ha sufrido mucho con la COVID-19, desde las galerías hasta los propios artistas. Tanto la comunidad a través de ICA como el Ayuntamiento de Murcia han impulsado ayudas al sector que son de agradecer. Desde la Universidad también tenemos que ayudar al sector en la medida de lo posible, tenemos que hacer que poco a poco tanto artistas como galeristas e instituciones museales se sientan arropados. Ellos nos han permitido acceder de forma digital a su obra, la forma que tenemos para agradecer ese gesto es participando activamente en todas las actividades que programen.

Quiero preguntarle por la polémica reflejada en los artículos de opinión publicados esta semana en el diario La Verdad por Nacho Ruiz, galerista de la T20, y el vicedecano Jesús Segura a raíz de las ayudas dadas al sector y por la recepción de ellas por parte de profesores de la Universidad.

No estoy al tanto de la polémica, pero entiendo con la información que me trasmite, que es un tema en el que no actuó como vicedecano, simplemente como el de una persona que es artista y escribe en respuesta a un artículo previo. No voy a entrar en esas cuestiones, pero solo decir que no hay ninguna duda de que quienes recibieron esa ayuda fue porque la merecieron. Me consta que hubo unas bases de convocatoria publicadas y un baremo riguroso que se respetó escrupulosamente.

El profesorado universitario, como indicaba antes, es personal docente e investigador, en Bellas Artes la investigación implica creación artística y proyectos expositivos y la convocatoria a la que alude fue para desarrollar proyectos artísticos.

¿Cuáles son los primeros proyectos que va a llevar a cabo como decana junto a su equipo?

En primer lugar, queremos hacer pequeñas modificaciones en los estudios que ofrecemos que enriquezcan a los estudiantes. También tenemos en mente realizar acciones para atraer a nuevos estudiantes: queremos acercar al profesorado de Secundaria y Bachiller relacionados con la rama artística a la institución porque quién mejor que ellos para hacer de embajadores. Pronto vamos a iniciar ahora una ronda de visitas con todas las instituciones, tanto públicas como privadas, para propiciar colaboraciones. Y, por último, queremos conseguir, a través de diferentes actividades, una mayor presencia en la sociedad para contribuir al desarrollo artístico, social y medio ambiental.

En relación a este curso 20-21, ¿cree que la semipresencialidad está siendo eficaz en el desarrollo de los alumnos de la facultad de Bellas Artes?

Los resultados de rendimiento y éxito en los estudiantes de la Facultad en el primer cuatrimestre han sido muy similares en relación a otros cursos académicos y esto ha sido posible gracias a todo el esfuerzo puesto por parte del estudiantado, del profesorado y del personal de administración y servicios. Es cierto que, debido a esta situación, muchas acciones no se han podido llevar a cabo y, en el ámbito artístico, es fundamental ver, tocar, estar cerca de otras personas, pero hemos podido crecer un poco hacia fuera con la participación de ponentes internacionales en nuestras conferencias.