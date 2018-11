Vecinos y Ecologistas en Acción alertan de "efectos nocivos" en la población por las quemas agrícolas en Águilas

Vecinos, asociaciones de madres y padres y Ecologistas en Acción han denunciado que en las últimas semanas se han producido nuevos episodios de contaminación provocados por quemas agrícolas en Águilas. La incineración de algunos rastrojos y otros restos vegetales ha generado grandes columnas de humo que alcanzan y afectan a la población aguileña.

Los denunciantes han señalado que no se trata de "casos aislados o puntuales", sino que las quemas agrícolas han sido una práctica habitual a lo largo del año y es necesario abordar la problemática porque "es una cuestión de salud pública".

Ecologistas en Acción ha reiterado que existen alternativas viables a las incineraciones, como el triturado y compostaje y han lamentado que aunque la quema de residuos vegetales no está permitida por la ley de residuos, este tipo de prácticas se sigan permitiendo a pesar de que "está teniendo efectos nocivos para la población expuesta a las densas nubes de humo que se generan".

José Antonio Herrera, representante de Ecologistas en Acción en Águilas, ha subrayado la las quejas de los vecinos por la realización de grandes incineraciones: "Muchos vecinos se quejan de que por la mañana ya hay humo y hasta las tantas".

El representante ha señalado que "nadie se atreve a poner el cascabel al gato" porque el sector agrícola, que realiza estas quemas en grandes fincas de la zona, es de "gran envergadura en la localidad". Ya en el mes de marzo del presente año Ecologistas presentó una denuncia a raíz de las columnas de humo que afectaron a una institucion educativa cercana.

"No hace falta ser un ingeniero agrónomo para saber que eso no es bueno"

Desde la asociación de madres y padres (AMPA) del colegio Carlos V se han quejado de estas quemas por la proximidad de la escuela a la columnas de humo que se generan. En declaraciones a eldiario.es, Lola, secretaria del AMPA, ha afirmado que desde hace dos años trabajan en una campaña de denuncia de las quemas agrícolas. En este sentido, ha subrayado que algunos niños han desarrollado alergias en épocas similares a las incineraciones agrícolas, aunque no se atreven a establecer una relación directa entre estas quemas y los problemas de salud de los vecinos de la zona.

La secretaria ha destacado que el año pasado hubo un caso "muy grave", cuando a primeras horas de la mañana, cayó una nube de humo en el colegio: "Tuvieron que meter a los alumnos rápido en clase y cerrar las ventanas". Además, ha denunciado que había padres que tuvieron que llevarse a los niños del colegio "debido a que a lo largo de esa mañana les llamaron porque tenían los ojos llorosos y les picaba la garganta. También era insoportable el olor a azufre y a pesticidas".

"No hace falta ser un ingeniero agrónomo para saber que eso no es bueno" ha remarcado Lola, junto a la constancia de que en esa franja de tiempo muchos niños han empezado a tener alergia e incluso asma.

Otro de los perjudicados, padre de una menor de cuatro años, ha declarado que su hija, con afecciones pulmonares, fue ingresada en los períodos de las incineraciones agrícolas. Su padre afirma que no se atreve a establecer una relación directa: "No sé en qué cuantía le puede afectar pero si a mí estando sano me afecta, a una persona menor y con una afección pulmonar le hará más daño".

El padre de familia también ha denunciado que los vecinos quieren saber qué están respirando y cómo solicitar análisis de calidad del aire y del humo de estas quemas agrícolas. "Todo el mundo quema porque es lo más fácil, un poco de regulación, no pedimos nada más", ha sentenciado.