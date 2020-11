Acceso universal al medicamento de la felicidad

Ministerio de Sanidad: pongan en circulación el medicamento más eficaz para tratar la ansiedad y el nerviosismo. No les nieguen a nuestros hijos y familiares el medicamento que tanto necesitan.

Victoria Soriano y Marcos Luego han iniciado esta petición dirigida al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de España.

Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y Ministro de Sanidad, Salvador Illa:

Somos Victoria Soriano y Miguel Ortiz, policías nacionales. Hace meses que sufrimos insomnio y ansiedad. Nuestro trabajo no nos motiva. No somos los únicos: entre los compañeros del cuerpo cunde el desaliento. Os confesamos que no podemos más. Vivimos deprimidos, agotados. Ni siquiera nos queda la satisfacción de sentirnos respetados, como los sanitarios, por estar ayudando a la gente en esta época tan complicada.

Sabemos que existe un fármaco llamado soma, fabricado a partir de diferentes opiáceos, totalmente inocuo, que ayuda a mantener altos los niveles de serotonina y dopamina, dos de las principales hormonas del bienestar.

El problema es que España todavía no ha aprobado la libre circulación de este medicamento, a pesar de que ya se administra en China, EEUU y Reino Unido.

Porque está en juego la salud pública, que empieza con el bienestar emocional, por mí, por ti, por tantos otros, ayúdanos y firma esta petición para que el Gobierno respalde la comercialización de la soma.

Razones para firmar:

Antonio Luis (hace 4 horas)

En los países de nuestro entorno europeo que han solicitado el "uso compasivo" de la soma hubo unos índices de mejora del rendimiento entre los trabajadores de un 90-95%.

Pedro González (hace 12 horas)

¡Ni siquiera los casos más críticos están recibiéndola!

Mercedes Acanto (hace 14 horas)

Este gobierno de ineptos no parece tener prisa en incorporarla. Hasta ahora, lo único que han hecho es escudarse en protocolos legales.

Amalia Acuña (hace 3 minutos)

¡Legalización ya!

Fernando Osuna (hace 2 horas)

Porque para este invierno incierto es preciso mantener altas las defensas y proteger nuestro sistema inmunológico.

Mariluz Ámbar (hace 10 horas)

Hasta las narices de debates entre políticos, de medidas polémicas y desiguales según la comunidad, etc. Nos hemos chupado uno de los confinamientos más severos de los países de nuestro entorno. ¡Soma para todxs y feliz navidad!

Jaime Olivar (hace 4 días)

Para preservar el buen humor y la alegría entre nuestros mayores y los más pequeños de la casa, ahora que pasamos tanto tiempo juntos.

Ana Belén Villegas (hace 3 horas)

¡¡¡RE-SIS-TI-RÉ!!!

Olivia Luque (hace 4 días)

Ante los rebrotes y el clima de incertidumbre que pesa sobre la economía y el ánimo de la gente, necesitamos soma. No olvidemos a los inmigrantes y refugiados, los colectivos más vulnerables.

Enriqueta Marcia (hace 1 hora)

¡De calidad y barata!

Santiago Herrero (hace 30 minutos)

Solo con soma aguanto un nuevo confinamiento domiciliario.

Mercedes Peña (hace 4 minutos)

Porque la depresión, el malestar, el desaliento, etc., son las principales causas de bajas laborales y de enfermedades crónicas en nuestro país.

Javier Infante (hace 1 minuto)

¡Por un mundo feliz!