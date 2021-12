'Bullshit': Guía sobre la importancia de saber leer estadísticas

Hace tiempo escribí un articulo que remarcaba la importancia de saber interpretar datos y las estadísticas o como los metadatos sin contexto no servían de mucho. Desde entonces algunas personas me escribís para preguntarme sobre datos que os chirrían y me pedís consejo sobre como prevenir la desinformación por infoxicación. Atención spoiler: yo tampoco lo sé muy bien.

Ayuda bastante leer el articulo entero y contrastar la info con ayuda de proyectos como Maldita: Periodismo para que no te la cuelen especializados es desmentir bulo. Pero también os recomiendo la lectura de Bullshit: Contra la Charlataneria (Capitan Swing). En este libro los autores Carl T. Bergstrom, biólogo teórico evolutivo, y Jevin D. West, profesor en la Escuela de Información y confundador de Datalab, nos hablan de que no hace falta ser un experto para poder hacer una lectura critica de los datos, por eso han elegido una palabra tan poco académica como bullshit en el titulo.

Bullshit tiene difícil traducción pero, entre otras cosas, se refiere a un montón de formas presentación de datos destinadas a abrumar a la persona lectora y confundirla. En resumen hablaríamos de cómo nos venden bulos, patrañas y embustes.

¿Sabéis cuando un alimento ultraprocesado pone un 30% más sano? Eso es bullshit. La diferencia entre la mentira y la charlataneria es que a esa información falta contexto ¿30% más sano que qué? ¿Cómo medimos ese concepto? ¿En grasas, en azucares? Nos hemos acostumbrado a comer OCNIS (Objetos Comestibles No Identificados) pero, sin querer restarle importancia a la salud, esas no son las charlatanerias más preocupantes.

Encontramos referencias a como las inteligencias artificiales inspiran tramas de ciencia ficción, estimulan nuestra imaginación y crean expectativas poco realistas del punto en el que su desarrollo de las mismas se encuentra. Los autores nos hablan por ejemplo del estudio rollo Minority Report de Xiaolin Wu y Xi Zhang del que también os dejo un link un poco bullshit. ¿Por qué digo esto? Pues porque realmente la IA lo que hacía era reconocer a la gente que no sonreía bajo el sesgo de que las fotos usadas de los criminales fueron cedidas por la policía… y no nos engañemos, si estas detenida y te hacen una foto no sueles sonreír mucho. También usan otro ejemplo donde las IAs parecían diferenciar a los lobos de los perros pero que realmente era el contexto de lunas y bosques de fondo de las fotos lo que les guiaba y no tanto por el mamífero en sí.

Por otro lado, digo que el articulo de MIT Technology Review es bullshit porque padece del sesgo de confirmación: esto es como bien explica también el libro, la tendencia que tenemos a observar, creernos y compartir información que apoya nuestras creencias preexistentes. Algo que los algoritmos de las redes sociales refuerzan ya que no están pensadas para informarnos sino para mantenernos activos en las redes, lo que homogeniza los contenidos.

Me parece especialmente interesante el capitulo de Causalidad y la explicación de que “la Correlación no vende periódicos” donde desmontan que, que algo parezca causa de algo no quiere decir que sea cierto y sin embargo como pocos medios se aventuran a señalar esto. Lo que nos lleva a otros interesantes apartados sobre la casualidad (donde comparan como según los datos la edad de Miss America puede estar correlacionada con los asesinatos por maquinas de vapor ¡puro bullshit!) y como el sesgo de selección o incluso una voluntad estética de presentar los datos de forma vistosa puede ser contraproducente y convertir tu investigación en puro bullshit.

Muchas veces el bullshit se produce por pura ineptitud y sin mala intención y otras más bien por todo lo contrario, como es el caso de algunas estrategias políticas basadas en el despiste y el bombardeo continuo de puro bullshit. Los autores llaman la atención sobre cómo ha cambiado el objetivo de la propaganda política, que ya no es tanto convencer sobre falsedades específicas, sino imponer una “estrategia de desinformación continua” y como todos estamos inmersos en esas dinámicas (así que no me hagáis mucho caso que igual este articulo es puro bullshit)

Un mundo en el que la info se mueve tan rápido y no hay tiempo para contrastarla es terreno abonado para las fake news, la publicidad engañosa y los nuevos gurús. Por eso son interesantes estas propuestas y metainvestigaciones.

Por eso si no sabéis muy bien si alguna info en las redes sociales es cierta o no los autores tienen un lema que comparto 100% : piensa más y comparte menos.