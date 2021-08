Me encuentro mucho últimamente con mensajes como este y parecidos que la chavalada comparte en redes alegremente:

“A un niño:

No se le enseña a respetar a un gay, se le enseña a respetar a todos.

No se le enseña a no pegar a un negro, se le enseña a no pegar a nadie.

No se le enseña a no maltratar a una mujer, se le enseña a no maltratar.

El problema es de aquel que prefiere diferenciar los respetos”.

En una lectura superficial puede parecer un mensaje razonable, envuelto en las ricas vestiduras de lo equidistante y cool. Guay a tope. Pero le acercas la lupa un poco y parece que lo hubiera escrito el mismo de yo no soy ni feminista ni machista o de para cuándo el día del orgullo hetero. O sea, cuñadismo en estado puro, cuñadismo new wave.

Por supuesto que a un niño (y a un niña también, que se nos olvida) se le enseña a respetar a todos, a no pegar a nadie y a no maltratar. Pero se puede dar un paso más, puesto que somos una sociedad avanzada. Por eso tengo la esperanza de que podamos enseñar a niños y niñas que hay violencias específicas en contra de determinadas personas y determinados colectivos y que deben aprender a identificarlas. Y lo aprenderán, seguro, las criaturas son listísimas.

Espero que como sociedad seamos capaces de enseñarles que por desgracias existe una violencia específica contra gays y lesbianas porque hay una cosa llamada homofobia y que esa violencia suele empezar con risitas, aislamiento e insultos y que si se encuentran con este tipo de actitudes deben apoyar a la persona que está siendo hostigada porque eso forma parte del imprescindible entrenamiento en el respeto.

Espero que como sociedad seamos capaces de enseñarles que desafortunadamente existe el racismo (racismo como el que atufa en la frase "no se le enseña a no pegar a un negro") y deben saber que si tienen amigos o amigas de otros países, razas o religiones pueden ser objeto de un tipo de discriminación vinculado a su origen. Sólo conociéndolo serán capaces de combatirlo.

Espero que como sociedad seamos capaces de enseñarles que el machismo es una triste realidad más extendida de lo que somos capaces de ver y que en consecuencia cada año mueren en torno a cien mujeres a manos de sus parejas. Deben ser capaces de identificar las actitudes machistas porque la violencia no se presenta de golpe sino que viene precedida de desprecio, acoso y manipulación. Afirmar “no se le enseña a no maltratar a una mujer, se le enseña a no maltratar” es tanto como afirmar que no existe violencia de género, que existe solo la violencia. Y sabemos que no es verdad. Y sabemos quién está empeñado en extender la falacia de la violencia sin género.

Y con esta frase: "El problema es de aquel que prefiere diferenciar los respetos", tengo un problema personal porque soy de las que piensan que hay que diferenciar los respetos, que no pasa nada, que el respeto no se desvirtúa por ello, bien al contrario, se hace más profundo porque se complejiza. Como soy de las que piensan que se necesitan observatorios estatales específicos para violencias específicas porque se precisan datos para una lucha radical y efectiva contra violencias concretas. Hablar solo de violencia, así, en general, es no hablar de nada.

El asesinato de Samuel en A Coruña fue un asesinato homófobo, el asesinato de Younes Bilal en Murcia fue un asesinato racista, el asesinato de Mariángeles Guerrero en Málaga fue un asesinato machista. Como le quitemos los adjetivos, tal y como pretende este interesado mensaje, no sabremos ni de lo que estamos hablando y así mal podremos combatir las distintas violencias.

Amigos y amigas, los think tanks ultras están afinando tanto que a poco que nos descuidemos nos la cuelan. Mucho cuidadito.