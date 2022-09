El deterioro de la red de calidad del aire

La red regional de vigilancia atmosférica tiene desde hace años un progresivo deterioro que se manifiesta en la antigüedad de muchos de sus analizadores y en los continuos incidentes, ausencia de datos, fallos técnicos, falsas superaciones, etc. La red regional está compuesta de ocho estaciones medidoras fijas y dos estaciones móviles y esta obsolescencia tiene dos consecuencias inmediatas: elimina la información pública de datos significativos de contaminantes y hace imposible un diagnostico riguroso y eficaz de la calidad del aire.

Para muestra, un botón: el analizador de partículas PM 2.5 de San Basilio, una de las dos estaciones fijas que mide este contaminantes, lleva desde el mes de julio sin datos. En los meses anteriores también ha habido ausencia generalizada de datos. En otros analizadores ha habido periodos de ausencia de datos como los de ozono en Caravaca, La Aljorra, Alumbres o Lorca y en los analizadores de partículas PM 10 también en La Aljorra, Valle de Escombreras o Caravaca.

Todos estos problemas e incidentes evidencian que la mejora y la modernización de la red es todavía una tarea pendiente para la Dirección General de Medio Ambiente. A esto se añade que no todos los contaminantes establecidos por la normativa se miden en cada una de las ocho estaciones fijas. La antigüedad de gran parte de la red de vigilancia atmosférica provoca el deterioro en estas infraestructuras apuntando los problemas de mantenimiento y fallos técnicos periódicos.

Desde el pasado mes de agosto, el Gobierno regional no puede asegurar el funcionamiento cotidiano de la red de vigilancia atmosférica. Esto se debe, a que el contrato del Servicio de Mantenimiento de la Red de Vigilancia Atmosférica de la CARM quedó desierto en octubre y no ha sido sustituido por otro. El objeto era asegurar el funcionamiento y el mantenimiento de cada uno de los analizadores de las estaciones fijas y móviles así como del resto de dispositivos y los sistemas que integran la red regional. Esto supone que no esté asegurado el normal mantenimiento y funcionamiento de dicha red, una responsabilidad directa que recae en la Dirección General de Medio Ambiente.

Para paliar la falta de una empresa de mantenimiento de la red, se suele hacer un mantenimiento mínimo de limpieza y/o reposición de filtros o reparación de algún otro elemento básico por los auxiliares verificadores de la Red de Vigilancia que también operan la unidad móvil. Pero este mantenimiento no es conveniente que se prolongue durante mucho tiempo ya que no incluye otros aspectos tecnológicamente más complicados de las estaciones de medición.

Se ha tendido en los últimos años a dispersar y desorganizar la estructura que había y al personal técnico, dejando que se perdiera el edificio que se construyó a tal fin en Torre Pacheco y que, actualmente, está en una situación de deterioro y abandono. Estamos asistiendo a una falta de previsión, desinterés e irresponsabilidad de la Dirección General de Medio Ambiente y del consejero Antonio Luengo y tiene como consecuencia que no se puede asegurar que los datos de las estaciones medidoras estén siendo recogidos en las condiciones exigidas.

El anterior Plan de Mejora de la Calidad del Aire 2016-2018 finalizó hace tres años. En 2019 se presentaba un borrador de Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire Plan de Mejora de Ozono Troposférico Región de Murcia 2020-2025 sin que se haya elaborado o presentado a información pública, hasta ahora. Este hecho no contribuye al desarrollo de herramientas para el control de la contaminación atmosférica en nuestra Región y constituye un caso de falta de diligencia grave y laxitud de la administración regional.

Se necesita, por un lado, una modernización de la red y un programa de sustitución escalonada y, por otro, Un Plan Estratégico de Calidad del Aire que lleve un plan de control de ozono troposférico para la minimización las fuentes precursoras de ozono y los mecanismos de formación y transporte de este contaminante crónico en la Región. Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a las comunidades autónomas a aprobar planes de calidad del aire para reducir el ozono. Para conseguir el objetivo una mejora y modernización de la red, se necesita también una nueva estructuración y dimensionado de las seis áreas de calidad del aire, que hay en la región, focalizando más la dinámica de contaminantes que condicionan la contaminación atmosférica. Sin embargo, el Gobierno regional parece que ha abandonado solucionar el problema de la contaminación atmosférica y la calidad del aire en una huida hacia adelante que sigue manteniendo este problema crónico en la Región.