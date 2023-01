Nueve más, nueve menos

Volvemos de las vacaciones, cada cual con su cansancio, sus alegrías, o sus penas, sus reencuentros, sus excesos, sus nostalgias… hay ganas de ver a la gente en los centros y que te cuenten en clase cómo se lo han pasado, sus viajes, sus celebraciones, sus regalos… También hay cansancio anticipado, ya lo sabemos.

Podríamos hablar de hacer un calendario escolar que fuese más pedagógico, podríamos hablar de mejorar las condiciones laborales, pero de lo que vamos a hablar hoy es del Plan de Igualdad de Educación en la Región de Murcia.

Se nos han ido retorciendo las tripas conforme llegaban las noticias: 'Una mujer asesinada a manos de su pareja'; 'El Ministerio de Igualdad advierte del peligro que suponen las vacaciones para las mujeres víctimas de violencias machistas'; 'España registra el diciembre más negro desde hace dos décadas'; 'Tres feminicidios en 24 horas'...

España es uno de los países del mundo con leyes más avanzadas en cuanto a igualdad y prevención de las violencias machistas y, sin embargo, estas cifras nos arrojan a la cara la realidad de que, por ser mujer, te pueden pasar (más) cosas. Te pueden matar, violar, no contratar, despedir, acosar, toquetear, juzgar tu ropa, tus relaciones sexo-afectivas, tu crianza o tu decisión de no ser madre. Puedes sufrir la brecha salarial en tu vida laboral, o en tu pensión. Pueden infantilizarte, sobremedicarte, infradiagnosticarte o diagnosticarte mal, restar importancia a lo que dices o a lo que te pasa. Puedes tener menos posibilidades de estudiar y, también, de desarrollar al máximo tu carrera profesional. Puedes desempeñar trabajos que siempre están peor pagados que los que desempeñan la mayoría de hombres, será más difícil que estudies carreras técnicas. Es muy posible que asumas más cuidados -de menores, mayores, dependientes, afectivos, del hogar-. La lista es larga.

La Región de Murcia, gobernada -parece que desde siempre- por el Partido Popular, ha sido uno de los territorios donde se ha opuesto más resistencia a los avances en igualdad. No nos tenemos que ir muy atrás para recordar aquello del 'pin parental', a nadie se nos escapa que la apuesta por la concertada es una apuesta por los centros católicos, tenemos una consejera de Educación que era de un partido que niega las violencias machistas, y las propias leyes elaboradas por la Administración regional se incumplen o se dejan sin fondos para que, a efectos prácticos, sean papel mojado. En la Región, no podrás abortar en un centro público.

Pues eso, que seguimos sin Plan de Igualdad en Educación. Está caducado desde 2017. El día 5 de diciembre, en plena negociación, se suspendió la reunión prevista y por aquí vamos.

El Plan de Igualdad de Educación se hace para el personal docente de la Consejería de Educación. Así, a bote pronto, podemos decir que hay un 70% de mujeres ejerciendo la docencia frente a un 30% de hombres, y más mujeres en Infantil que en Secundaria. Los datos de proporcionalidad no se corresponden con la realidad del profesorado murciano, puesto que los equipos directivos están ocupados desproporcionadamente por hombres, al igual que las jefaturas de departamento o los puestos de libre designación de la Administración. Las cátedras están ocupadas mayoritariamente por hombres. A más salario, más presencia masculina. Se han detectado brechas salariales importantes en un sector como el nuestro, donde no debería haber ninguna. Son más mujeres las que reducen su jornada y cogen excedencias por cuidados, son menos las mujeres que optan a Dirección o Inspección. Muy pocos hombres se forman en igualdad. La figura de la responsable de Igualdad no requiere formación ni cuenta con crédito horario. La formación en igualdad no es obligatoria, pese a que la Ley de Igualdad lleva en vigor desde 2007. La conciliación de la vida personal, laboral y familiar, brilla por su ausencia cuando hablamos de ser tribunal de oposición o cuando la formación para el profesorado se hace en horario de tarde.

Cuando hablamos de violencias machistas siempre nos decimos que con educación conseguiremos llegar a una generación que sea verdaderamente igualitaria, pero cómo vamos a conseguir eso si la mayoría del profesorado no se ha formado en igualdad, cómo vamos a conseguir eso si salimos de las facultades sin formación en igualdad, cómo vamos a conseguir eso si en las escuelas y en los institutos no se enseña con una perspectiva verdaderamente coeducativa, si todavía nos autocensuramos para no tener problemas con las familias, con ciertos grupos de estudiantes, incluso con algún compañero o compañera de trabajo. Seguimos reproduciendo roles, porque aunque ya nadie (o casi nadie) defiende la desigualdad entre hombres y mujeres, la realidad es que hay que prestar atención y supone un esfuerzo repensar, repensarte, repensarnos. Los medios de comunicación, los juguetes, los anuncios, la industria de la belleza, la ropa, el sistema judicial… No es culpa nuestra haber nacido en este sistema, pero sí es nuestra responsabilidad cambiarlo.

Ni una más, ni una sola mujer asesinada más, gritamos en las calles. Ni una menos, ni una mujer menos en el mundo que haya sido asesinada por ser mujer. Las han matado. Ya no están. No hay futuro para ellas. ¿De verdad tenemos que volver a escribir esto otra vez? Hartas.