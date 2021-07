Un nuevo atropello 36 años después

Felicitamos y nos congratulamos con los ciudadanos de la comarca Baza-Guadix-Almendricos, Plataforma Comarca de Guadix por el Tren y Asociación de Amigos del Ferrocarril de Baza, que han mantenido una ejemplar lucha pacífica durante más de 30 años y apostamos con ellos por la continuación de un trabajo imprescindible para que devenga realidad y no caiga en el olvido de los gobiernos por venir que han de coger el compromiso que, fruto de su tenaz trabajo, ha quedado reflejado en el BOE de 14 julio 2021, que publicaba el Anuncio de licitación de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria. Objeto : Contrato de servicios para la redacción del 'Estudio informativo del corredor ferroviario Lorca-Guadix', por un importe de 1.5 millones € y un plazo de ejecución de 24 meses. Su objeto es conseguir recuperar la conexión Lorca-Guadix, en las condiciones actuales, que sirva de enlace entre Andalucía y Levante tanto para mercancías como para viajeros, para que “nuestra zona no sea la gran olvidada”, en palabras de Paco Álvarez, representante de la Plataforma. Desde el principio han contado con el apoyo de asociaciones vecinales de nuestra región que en dos ocasiones han organizado jornadas de apoyo y colaboración, en Lorca en 2009 y 2019, y ahora no podemos menos que celebrarlo solidariamente.

Con esta medida se trata de reparar lo que ha sido el mayor atentado a la infraestructura ferroviaria regional, por orden de Enrique Barón, ministro de Fomento del PSOE, una Nochevieja de hace 36 años, el 31 diciembre 1984, en que circuló el último “Granaino”, tren que comunicaba Murcia y Granada.

No puedo dejar de interrogarme si es propio de una sociedad democrática que las luchas y la demandas ciudadanas enmarcadas en el interés general, exentas de tintes corporativos o de parte, sean desoídas durante tantos años por unos gobiernos que se tienen por democráticos. Y no puedo dejar de sentirlo en carne propia, porque a la ciudadanía de Murcia le ha costado más de 33 años lograr una demanda parecida, el Soterramiento de las Vías, a pesar de haber sido prometida, elección tras elección en las que nuestra clase política ha accedido democráticamente a los gobiernos.

Este anuncio del BOE ha sido uno de los últimos actos administrativos del anterior Ministro de Fomento, Ábalos, y viene a publicarse en medio de un ambiente de movilizaciones ferroviarias provocadas por otro anuncio del mismo Ministerio y Ministro de suprimir las circulaciones ferroviarias tanto en la línea de cercanías Lorca-Águilas como en la histórica Cartagena-Chinchilla, que habrá pasado a la cartera de la nueva Ministra Sánchez, con el único objetivo de una más cómoda construcción del Corredor Mediterráneo hacia Andalucía, sin que en tal decisión hayan contado los intereses generales de la Región de Murcia, como en aquella Nochevieja de 1984.

Cuando los medios regionales levantan las quejas de la sociedad murciana por la reducción de influencia regional en la política inversora del Estado y la pérdida de peso de nuestra Región ante el gobierno de Sánchez por la salida de Pedro Saura, nuevos interrogantes acuden a mi mente:

¿Va a ser capaz un gobierno del PSOE –en coalición con Unidas Podemos- de dar otro varapalo semejante a la infraestructura ferroviaria regional 36 años después, repitiendo un atropello del que la sociedad murciana nunca le pasó factura?

¿Tal vez por ello va a reincidir en semejante despropósito?

¿Acaso a cambio o con la enza –hablando en murciano- de que ya casi tenemos un AVE a Madrid dando tumbos por dónde no viene a cuento, con un recorrido 25% mayor que nuestra vía histórica, que ahora trata de abandonar?

¿O tal vez porque los murcianos fueron tan leales y dóciles, que no declararon “persona non grata” a aquel Ministro de Fomento, Enrique Barón, que años después fue traído con todo boato a la Región que había desconectado de Andalucía y en la que cortó de cuajo lo que ya era un Corredor Mediterráneo que bordeaba entonces todo el Mare Nostrum desde Algeciras a Portbou, en la frontera francesa?

No se engañen, las tragaderas de los murcianos tienen un límite y están llegando a su fin, porque no hay razones ni técnicas ni económicas ni estructurales, ni sociológicas que puedan justificar la propuesta de Fomento de dejar a la Región de Murcia como una isla sin trenes porque de manera arbitraria desde un ministerio del gobierno de España se decide cortar los trenes con todas las regiones que nos rodean: Andalucía, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, sin dejarnos más salida que un AVE fuera de sitio, para que nos vayamos acostumbrando. Esta injusticia es evitable y Fomento nos quiere imponer un castigo que nuestra región no merece. Ya le dijimos que no estábamos de acuerdo a Pedro Saura y a J.Luis Ábalos y ahora se lo planteamos a la nueva Ministra. Esta injusticia no se puede mantener y Murcia no puede seguir siendo la Cenicienta del Ferrocarril, sin un solo kilómetro de vías electrificadas, con los peores trenes que circulan por España, sin vías desdobladas como en todo país moderno y ahora sin trenes sine díe.

La propuesta es inasumible porque no es inevitable. Hemos asumido las molestias que ha traído consigo la primera fase del Soterramiento: hemos sufrido una partición de la ciudad que ya debería haber terminado, hemos sufrido represión policial desmedida, aún han de pasar por los tribunales de justicia personas que quieren convertir en la cabeza de turco “necesaria” cuando se gobierna sin negociación social. Pero la nueva agresión no la podemos aceptar. Los ingenieros de Fomento/Adif saben cuál es la solución. RENFE dispone de recursos y espacios suficientes, en el ámbito ferroviario compartido por la línea Cartagena-Madrid y la Andalucía-Murcia-Levante, especialmente en Murcia-Cargas y Alcantarilla, para dar solución a la problemática de las obras del Corredor hacia Andalucía, que básicamente se centran en un kilómetro escaso en Barriomar, si es que pudiera ser necesario un nuevo punto de partida y llegada de los trenes, pero la supresión de los servicios ferroviarios actuales no puede ser la solución.

¿Dónde queda la manida argumentación del tren como elemento vertebrador de territorios que tan a rajatabla aplicó Bono en Castilla-La Mancha o Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana, cuando engañaron a Valcárcel en aquel Convenio de San Esteban en enero de 2001? ¿En nuestra región no hay territorio que vertebrar?. Ya le quitaron el tren Calasparra y comarca y esto mismo es lo que tienen en puertas Alguazas-Abarán-Ulea-Cieza-Hellín… si permitimos a Fomento un nuevo disparate y un trato discriminatorio con respecto al resto del país. Este es momento de unir fuerzas de toda la sociedad civil no sólo regional, sino de Almería, Granada, Albacete, que también serán perjudicadas de semejante faena, como lo fueron en 1984.

En Septiembre se retomarán los contactos para la coordinación que en estos momentos se está manteniendo, en la que hemos constatado que está despertando una conciencia crítica y defensora de nuestros derechos, con acuerdos no sólo con entidades sociales sino con Ayuntamientos que se han implicado en mociones para toma de decisiones en el ámbito local, así como también en nuestra Asamblea Regional para debatir y exigir un trato no lesivo para nuestros intereses. En nuestra región no tiene por qué hacerse lo que no se ha hecho en ninguna otra por las que han pasado Corredores y AVEs.

Este conflicto tiene solución. En manos de la nueva Ministra de Fomento está. Podría ser la ocasión de prestar un servicio a esta región con una red ferroviaria olvidada desde su creación que espera ser modernizada: incluso de prestar un buen servicio a su partido que no guarda muchas balas en la recámara electoral según las encuestas de opinión. Murcia va a decir: ¡Basta ya!