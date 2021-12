2019 Odisea Regional

En 2019 nadie podía aventurar, ni si quiera por asomo, qué sucedería en los años siguientes: desde entonces el mundo ha visto cómo se desataba una pandemia global y cómo la política murciana estallaba por las costuras generando un efecto dominó que afectó a toda España.

La dimisión del consejero de Sanidad por saltarse el protocolo de vacunación, como tantos de los que nada más se supo, quedó pronto tapada por la ya célebre moción de censura. Moción frustrada porque alguno de los políticos firmantes, con mucho don de palabra y mucha caradura, decidieron echarse para atrás y convertirse en tránsfugas. El resultado, una Región donde nos gobiernan tránsfugas que se hacen llamar liberales, pero con sus votos retiran el Estatuto de Autonomía del Congreso o aprueban cosas que causan sonrojo y vergüenza a quienes los llevaron allí. Supongo que vender a los murcianos, a sus compañeros del partido que han ayudado a dinamitar tendrá un pago tras esta legislatura, aunque del oprobio no se van a librar.

Aunque si hay basura y porquería en el hemiciclo regional no es nada comparable a la que se acumula en el Mar Menor. Cuántos años denunciándolo, cuántas mentiras del gobierno Regional y cuánto proteger a los que contaminan durante años hasta que les explotó en la cara en un mes de agosto. Un mes de vacaciones cuando las playas estaban llenas y era imposible tapar el desastre, que dejó su reguero hasta en la Manga, donde algunos no creían que se notaría.

La catástrofe del Mar Menor es el ejemplo del gobierno del cortijo. Hemos destrozado nuestro petróleo, nuestros ingresos por el turismo, nuestra joya, que hemos regalado a un agro que riega con dinero fundaciones y vete a saber qué mas. Un agro que se ha cargado el nuevo Estatuto de Autonomía, un cortijo que para permanecer en él va a emplear un gerrymandering o como se diga; esto es, ajustar las circunscripciones electorales para que salga lo que quieren, nadie ha dicho que vayan a volver a lo anterior, amén de imponer topes para que los minoritarios no tengan voz. El Partido Popular -que ya no es ni un partido, es una empresa de colocación y compra de voluntades- lo va dejar, porque en realidad saben que si algún día caen dejarían de existir.

El problema no es López Miras. En realidad está al frente del Gobierno regional porque lo mantienen los mismos intereses que lo colocaron y los mismos que acabaron destituyendo a Garre. Seamos realistas. Él nunca ha ganado unas elecciones, veremos si con todos los numeritos que están montando logran ganar las próximas porque no nos olvidemos que todavía tienen las elecciones de Castilla y León y esas no tienen toda la pinta que puedan ganarlas porque Mañueco no es Ayuso, ni Igea es Bal, ni Tudanca Gabilondo y ahí pueden pasar muchas cosas que al final nos terminaran afectando.

Este año es el peor de la historia democrática de la Región. El Partido Popular está consumido por su necesidad de mantener el chiringuito y dar de comer a Vox, que, como han demostrado los hechos en la Región de Murcia, no es más que una extensión de su partido matriz. Ambos buscan, como un virus cualquiera, mantenerse en el poder infectando lo que tocan. Pero como sucede con los virus cada año que pasa nos debilitan más, logrando que la Región sea de las últimas en todos los indicadores: fracaso escolar, atención sanitaria… Vivimos en un cortijo y como le sucedía al caballo de 'Rebelión en la granja' seguimos trabajando sin darnos cuenta que nos van a sacar la piel y vendernos como pegamento para que algunos se queden con la parte más importante del pastel arruinándonos a todos.