Pa loca tú, calva

Seré breve__ Soy Escorpio y estoy loca del coño.

A mitad de año, tras mucho tiempo sospechándolo (unos quince años), me diagnosticaron que tengo un trastorno de angustia. Siempre he sabido que la peor compañía que he tenido soy yo misma, porque la manera en que me he llegado a tratar cuando ha ido todo aparentemente bien es de pareja maltratadora votante de Vox___ Nada estaba correcto, nada tenía un sentido aparente y, por desgracia, he tomado en serio opiniones que desde un aparente consejo o crítica constructiva no tenía en consideración toda la historia que he tenido detrás, que no ha sido fácil, pero nunca ha habido carencia en dar lo mejor de mí mismo.

A día de hoy, con terapia, buenas compañías, un cuerpo de infarto y una mente de libre asociación, he podido tirar adelante con todo el contexto que me rodea. De hecho, los semanales ataques de pánico que he ido sufriendo en estos últimos tres años han desaparecido. Todo se traduce que desde el departamento de salud mental me dieron de baja en las consultas de seguimiento, debido a que no atienden cuestiones de crecimiento personal. En resumen, no estoy tan mal y a diferencia de una gran parte de las personas que me rodean, puedo ponerle palabras a qué me ocurre, porque como el título de mi disco favorito de La Albany, 'Se Trata de Mí'.

Es muy complicado empoderarse de las taras que afectan a una misma, porque asumir que, supuestamente, a diferencia del resto de personas normales, eres especial. Cabe destacar que dicha categorización, junto a otras que comprenden la dislexia, trastorno de déficit de atención e incluso el espectro autista, se titula neurodivergencia; concepto que deriva de la neurodiversidad, concepto acuñado por Judy Singer y que acoge a todas aquellas personas que viven y procesan la información de manera diferente.

Es muy curioso porque a pesar de situarme en una posicón de éxito y privilegio debido a que puedo dedicarme a mi profesión y vivir prácticamente sola sin morir en el intento, evidenciando los cinco accidentes domésticos que casi me matan, me he sentido profundamente fracasada por no pertenecer a la norma. En las discrepancias con el resto de la comunidad siempre se han acogido a tratarme como loca, pirada, maricona, diferente o que deben meterme en el psiquiátrico, a pesar de que nunca he hecho algo realmente severo e incluso, mirando hacia atrás, he tenido la infinita compasión de dar un abrazo a aquella persona que fui, que lo necesitaba más que nunca, pero que por intentar cuadrar el círculo de mi idiosincracia, se castigaba con látigo de ocho puntas.

A día de hoy, por fin, la salud mental se ha puesto de moda, aunque ya llevaba un tiempo cociéndose en su jugo__ desde las declaraciones de Simone Biles en 2020, cómo mandaron a callar a Íñigo Errejón cuando habló sobre este tema en el Congreso de los Diputados y, en especial, el crecimiento exponencial de los suicidios en esta época post-covid, se está arrojando luz a un tema que nunca se ha considerado importante, porque al igual que salir del armario, ha sido un tema de tratar con mucha discrección.

Para terminar esta declaración y lo contenta que estoy con mi reciente salida del armario, me queda claro que sin ponerme la cresta (más que nada porque tengo alopecia), estoy muy punki declarándome pirada. De hecho, la estrategia me ha salido muy bien ya que en mi ámbito laboral, familiar, de cuidados e incluso sexoafectivo, poder mostrarme vulnerable asumiendo mi, socialmente peyorativa, diferencia, ha sido aceptada y cuidada, dando una pista muy importante a cómo relacionarse conmigo, más sabiendo todo el trabajo que estoy haciendo por tener relaciones sanas con y hacia los demás.

No sé, a lo mejor declararse responsablemente loca, es un acto de subversión radical.