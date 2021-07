La fórmula matemática del amor

¿Qué pasa si el amor entrara a formar parte del PIB español? Recordemos que la determinación del PIB puede calcularse a través de tres procedimientos, enfoque basado en gastos, enfoque basado en ingresos o el enfoque de la oferta o del valor agregado. En este pastiche de emociones y macroeconomía que os traigo hoy, elijo para formular mi teoría el enfoque basado en gastos, que se mide sumando todas las demandas finales de bienes y servicios en un período dado. Dentro de este, existen cuatro grandes áreas: el consumo de las familias (C), el consumo del gobierno (G), la inversión en nuevo capital (I) y los resultados netos del comercio exterior.

Un último prefacio antes de comenzar, ¿alguna vez os habéis preguntado por qué existe el pinkwashing? Porque la diversidad trasnmarikabiboyodiversasexual estamos absolutamente ajenas a todo el mundo heterosexual. El pinkwashing es una táctica maravillosa para poder pintar con los colores del arcoíris, por lo menos un mes, todas las marcas de ropa, bebida, informáticas, estatalismos y sus instituciones, tecnologías, hamburguesas y otras cosas que se venden al gusto del consumidor LGTBIQ+ para que no se pierda ni un solo espectro poblacional susceptible a absorber por el neocapitalismo. Esto es tremebundamente lucrativo: las maricabilesbianas que van de frente son muy rentables, resolutivas y competentes ya que a nos hemos tirado toda la vida intentando demostrar nuestra validez equiparable al sujeto heterosexual. Salvo decir que en este término aún no están las hermanas, hermanos y hermanes trans ya que aun se encuentran obsesivamente invisibilizadas-os-es por el feminismo rancio.

Bueno, pues una vez dicho todo esto, tengo la teoría de que Samuel ha sido la crónica de una muerte anunciada, ya que, a parte de la tragedia vital, anuncia nuestra ruina económica. De vuelta al principio, recordemos que el amor, esa palabra que usa tanto Rupaul, esa palabra tinderiana que se usa tanto en las relaciones líquidas casi gaseosas en las que nos vemos imersos, esa palabra que usa tanto Murcia como Barcelona cuando se acerca el día del Orgullo, es una palabra que, en términos de valor tiene más inflación que el peso argentino y es tanto volumen como lo es un kilo de plumas que, aunque muy grande, sigue siendo un kilo.

La economía no son solo euros, la economía también es moral. Sólo debemos fijarnos dentro de nuestra propia comunidad como las agresiones trans, tienen menos valor que las agresiones a hombres cis (es un hecho en sí, no una crítica). Antes de comentar que esto es una ida de olla mía, hay que tener muy en cuenta que nuestras economías no sólo se sostienen en valores monetarios, sino que es la propia ciudadanía la base de nuestro mercado; al igual que tanto tienes tantos vales, pero cuando no existes ante los ojos del Estado, no tienes, ya que nada hay donde no existe.

Una vez dicho esto, basándonos en el amor y por amor entendemos reconocer la diversidad de nuestro territorio y que el miedo y sus fobias son lo contrario al mismo, entramos en PIB negativo, ya que no hay pan para tanta hambre:

(C) Nos están dando palizas y muertes a las familias no heteronormadas, tanto por parte de la comunidad homotránsfoba como por las propias fuerzas del estado (C).

(G) El empeño del Gobierno en invisibilizar el problema argumentando de que no se trata de un crimen de odio, si no de un grupo de locos, recayendo de nuevo en la responsabilidad individual a una respuesta que debe ser colectiva para poder subsanar el problema social (G).

(I) La nula inversión en desplegar herramientas institucionales para poder solventar el problema de raíz, que como pide la comunidad, será eliminar todas las instituciones políticas que fomentan el miedo, ya sean los discursos TERF como la banalización de los propios discursos fascistas (I).

Por otra parte, esto afecta a otra parte del PIB, que es el propio turismo rosa (homosexual), del que se podría prever que, de esta inversión de capital extranjera, sería percibida por otros Estados donde las leyes son favorables a la propia comunidad. Las matemáticas son el mejor amante que puedes tener, ya que nunca te van a mentir, y nos están diciendo que esto va a afectar a ya una economía ya más que azotada por la pandemia en la que aún estamos sumergidos.

En la ciencia exacta no hay crítica, hay realidades y razón. El sueño de la razón produce monstruos y, en este caso, nos estamos metiendo en una pesadilla macroeconómica que a largo plazo terminará durmiendo al resto de población en el letargo del odio, la hambruna y la podredumbre.

He terminado hablando en términos numéricos ya que a pesar de que miles de personas están saliendo a la calle a gritar con rabia que nos aproximamos al fin de la paz social. A ver si con fórmulas salimos de pensar mágicamente que esto que le ha ocurrido a Samuel es ajeno a todos los acontecimientos fascistas que están sucediendo en estos últimos años. Nos están matando, nos estamos hundiendo en la miseria.