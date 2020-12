Respecto a la llegada del AVE, lo importante siempre fue el cómo, no tanto el cuándo

Siempre lo tuve claro, la llegada del AVE a la Región de Murcia era la oportunidad para conseguir el soterramiento de las vías, para acabar con esa barrera que tanto ha lastrado el desarrollo de la zona sur de nuestro municipio.

Tuve la inmensa suerte de ser concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia. Ello me permitió participar en las decisiones sobre esa importante infraestructura, pero sobre todo tuve la enorme fortuna de conocer y tratar con los vecinos y vecinas de la zona y con los miembros de la Plataforma Prosoterramiento. Ofrecieron una verdadera lección de fortaleza, de dignidad, de compromiso, de servicio público, de defensa del interés generalpor delante de los intereses particulares. Escuché mucho, conviví bastante en la zona y me reafirmé en mi posición inicial. AVE sí, pero soterrado.

No fue fácil para nadie, para mí tampoco. Tuve que confrontar con adversarios políticos, con agentes sociales, incluso en ocasiones, con compañeros del partido. Pero mis compañeros y compañeras de grupo permanecimos firmes.

Las obras comenzaron y con ellas las movilizaciones y la represión de las mismas.

La situación era desesperada, los Gobiernos del PP: nacional, regional y municipal estaban decididos a que la llegada del AVE fuera en superficie, con la promesa que nadie creía, que después se soterraría.

La moción de censura en el Gobierno de España nos ofreció una oportunidad y supimos aprovecharla. Lo importante es el cómo: soterrado. ¿El cuándo? Cuanto antes, pero entendiendo los problemas propios de una obra de esta envergadura.

Lo demás son pataletas de mal perdedor, legítimas sí, pero hipócritas también, y me explicaré.

Una vez cubiertos los trámites previos, el 18 de mayo de 2011 se acordó la aprobación definitiva del Programa de Actuación del Plan Especial de la Estación del Carmen y el 25 de julio de 2012 se acordó la aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Plan Especial.

Desde ese día la tramitación de la fase de gestión del Plan Especial de la Estación del Carmen quedó paralizada, no se continuó con la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización ni con la posterior reparcelación del sector, ¿por qué nos podríamos preguntar? Fue precisamente en julio de 2012 cuando, por primera vez en una reunión de la sociedad Murcia Alta Velocidad, el representante ministerial plantea que “no es posible el soterramiento” y es en julio de 2012 cuando se comienza a plantear el cambio del proyecto para que las vías ya no se soterren.

Ese cambio de criterio político del Gobierno del PP provoca que el Ayuntamiento paralice toda la tramitación de la fase de gestión del Plan Especial. Una paralización que claramente obedecía a la decisión del PP de no continuar con el soterramiento, y no solo de forma provisional, o al menos de una provisionalidad muy larga, por eso no continuaron y mantuvieron en silencio su engaño.

Por lo tanto, es por la falta de voluntad, la inacción o el engaño del Ayuntamiento por lo que ahora, al no estar concluida la reparcelación de los terrenos y haber concluido con la gestión del planeamiento, los terrenos necesarios para el soterramiento no están disponibles para que ADIF pueda realizar el soterramiento en Barriomar. No es ADIF la responsable de la situación y las expropiaciones, sino el Ayuntamiento y los beneficiarios de los desarrollos urbanísticos del Plan Especial.

Si, algunos de los que piden AVE ya, son los que tenían que facilitar el desarrollo del proyecto, pero o no creían, o no querían que llegará soterrado, o no aceptan que sean otros los que, han apostado de verdad por el soterramiento, es pura hipocresía o no.