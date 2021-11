Vélez, el Alcoyano y el primo de Zumosol

A partir de este sábado, José Vélez se convertirá en el undécimo secretario general del PSRM-PSOE desde la época de la Transición. De 1978 hasta hoy, solo una mujer ha tenido esa responsabilidad: María Antonia Martínez, que lo hizo entre 1996 y 2000. Durante los 16 años en que los socialistas gobernaron la Región de Murcia, desde 1979 hasta 1995, cuatro hombres de peso político ocuparon el cargo: Andrés Hernández Ros, Enrique Amat, Carlos Collado y Juan Manuel Cañizares. Dos fueron presidentes; y los otros dos, vicepresidentes del Ejecutivo autonómico. Quienes ostentaron el liderazgo a partir de mediados de la década de los noventa lo hicieron desde la oposición, si bien María Antonia Martínez ejerció como presidenta de la Comunidad Autónoma entre 1993 y 1995, pero accedió a la secretaría general una vez que perdió las elecciones autonómicas contra Ramón Luis Valcárcel.

Luego le sucedieron Ramón Ortiz, Francisco Abellán, Pedro Saura, Rafael González Tovar y Diego Conesa. Todos, salvo el exalcalde jumillano, fueron candidatos a la presidencia del Gobierno regional. Y ninguno llegó a ocupar el ansiado sillón del despacho principal del palacio de la calle Acisclo Díaz. La mayoría se enfrentaron a victorias apabullantes y, en algunos casos, sonrojantes del PP. Hasta que en 2015 los populares perdieron la mayoría absoluta en la Asamblea Regional, y en 2019, por primera vez en 24 años, el PSOE volvió a obtener más votos que ellos. Aunque de poco sirvió en ambos casos ya que la derecha siguió instalada en San Esteban merced al apoyo de Ciudadanos, en el primer caso, y de estos y Vox, en el segundo.

El actual delegado del Gobierno, José Vélez Fernández (Calasparra, 1966), fue concejal de su pueblo natal desde 1999 y luego alcalde a partir de 2014. Su amistad con Pedro Sánchez ha sido fundamental para convertirse en el hombre fuerte del partido en la Región. Apostó por él en las primarias nacionales de 2017, y prueba de ello fue aquel acto celebrado en su localidad, en febrero de ese año, al que el candidato Sánchez llegó acompañado por un equipo que apenas cabía en un Seiscientos y del que formaban parte Adriana Lastra y el profesor José Antonio Pérez Tapias. Vélez jugó fuerte por su amigo y la jugada le salió bien. El paso siguiente fue situar al alcalde de Alhama de Murcia, Diego Conesa, en la secretaría general del PSRM a través de unas reñidas primarias con la exdiputada nacional María González Veracruz, quien había apostado por Patxi López, la tercera vía frente a Sánchez y Susana Díaz, en una extraña maniobra a ojos de muchos observadores.

Cierto es que Conesa ganó las elecciones autonómicas de 2019, con poco más de medio millar de votos de diferencia sobre el PP, alcanzando los 17 escaños en el parlamento regional. Pero no gobernó, a pesar de sumar una mayoría suficiente con los seis diputados de Ciudadanos. Aquello sumió al partido de la calle Princesa en un profundo letargo, parcialmente recuperado con el intento de moción de censura en marzo de 2021, una iniciativa desmañada e infructuosa que acabó con el partido naranja desmembrado y con cuatro de sus diputados ejerciendo el siempre detestable arte del transfuguismo.

Vélez llega ahora a la secretaría general convencido de que podrá reconducir el rumbo de un partido al que las encuestas, hoy por hoy, no dan más de 13/14 escaños. Puede ser el candidato a las autonómicas de mayo de 2023 -él nunca lo ha negado-, como también lo pudiera ser el abogado Francisco Lucas, vicesecretario general del partido y de solo 32 años de edad. La apuesta, en uno y otro caso, resulta bastante arriesgada. El 4 y 5 de diciembre los socialistas murcianos celebrarán su 16º congreso en el que entronizarán a Vélez como líder, acto en el que podría acompañarle su principal mentor. El lugar elegido será el antiguo Cuartel de Artillería de Murcia. Todo apunta a que etimológicamente esta palabra procede del latín artillus, que significa ingenio. Aun con más moral que el Alcoyano, no es mal sitio para preparar morteros y obuses, hablando en hipótesis y como armamento electoral, ante el reto que se les presenta frente al PP, de aquí a año y medio, si nos atenemos, por ejemplo, a lo que vaticinaba esta misma semana el barómetro de otoño del CEMOP: cuatro años más de gobierno de la derecha en esta Región, hasta 2027, apuntalada en este caso no por el liberalismo de Ciudadanos, sino por el fundamentalismo de Vox, que es algo así como contar con el inestimable concurso del fornido primo de Zumosol.