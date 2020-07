No le dejes solo

En este post tengo la oportunidad de compartir contigo una reflexión jurídica que me ha hecho llegar mi querida alumna y compañera de viaje en valores Francina Peinado Gil.

Gracias a los cursos online de Derecho Animal que imparto en DeAnimals, he tenido el privilegio de conocer, a gente con un gran corazón muy implicada en la protección animal.

Como dato curioso he de precisar que la mayoría de mis alumnos, compañeros y colaboradores son abogados o estudiantes de Derecho.

Sin embargo Francina, al igual que Marí, Miguel Angel, Esther y Analu, son algunos de mis alumnos más especiales ya que no son juristas y no les ha importado adentrarse en un mundo jurídico formativo especializado en Derecho Animal para saber cómo poder defenderlos legalmente.

De Francina me llamó poderosamente la atención el hecho de que cuándo le pregunte por qué se había apuntado a este curso, me respondiera que no era solo por ella, sino también por las protectoras de animales de su zona con las que colaboraba activamente, ya que quería estar segura sobre las leyes que protegen a los animales con la intención principal de poder asesorar con seguridad a entidades de protección animal y, de esta forma, poder ayudar a más animales.

Después de varias clases online y tutorías con Francina he de decir que soy una privilegiada porque he descubierto a una gran persona, con valores afines a los míos que, además, es muy solidaria, inquieta e investigadora.

Desde aquí quiero darle las gracias por su implicación en la protección animal, por ser tan proactiva y por ser tan generosa al compartir sus conocimientos con entidades de protección animal, agentes de la autoridad y particulares que necesiten ayuda para poder rescatar o mejorar la situación de los animales.

Además, gracias a su implicación, a sus horas de estudios y a la seguridad y apoyo que le hemos aportado en DeAnimals durante la realización del curso, se ha lanzado a enviarme la reflexión que estas a punto de leer y a impartir conferencias en esta materia. ¡Enhorabuena Francina!

A continuación, comparto la reflexión jurídica de Francina, donde pone de manifiesto una realidad que nos preocupa a ambas y que podemos apreciar cada uno de nosotros cada vez que salimos a hacer una compra.

“Bajas a pasear con tu fiel compañero de cuatro patas y lo dejas sin amarrar, unos minutos enfrente del supermercado, porque recuerdas a última hora que necesitas realizar una compra antes de ir a cuidar de tu madre, algo que ni siquiera entraba en tus planes. De repente, escasos minutos después y justo cuando estás pagando en la caja del comercio, oyes revuelo en la calle justo enfrente del lugar donde estás comprando y dejaste a tu compañero sentado y tranquilo. Entra una mujer asustada, y te preguntas ¿Qué pasará?. Al salir, instintivamente miras hacia donde habías dejado esperando a tu fiel compañero y lo ves acorralado por un tipo que le da dos fuertes y mortales patadas en el abdomen. Lo llamas desesperada, se acerca tambaleándose, cae rendido, convulsionando y fallece a tus pies”.

Esta situación podría darse en cualquier barrio de cualquier ciudad o municipio. Algunos perros permanecen esperando en el exterior de un comercio o establecimiento, mientras sus propietarios hacen las compras o se ocupan de realizar algunas gestiones.

"Son sólo unos minutos”, piensan confiados.

Nadie puede imaginar un final como éste.

Sin embargo, este trágico desenlace está basado en un hecho real. La propietaria de Blas no podía dar crédito a tan horrible pesadilla.

Aunque el autor fue condenado por un delito de maltrato animal regulado en el artículo 337 del Código Penal, a cumplir una pena de tan solo ocho meses de prisión y dos años de inhabilitación. Más al pago de una indemnización económica por daños morales.

Sin embargo, nada ni nadie pudo devolver a Blas a la vida.

Blas fue víctima de una situación que se podía haber evitado.

La pena de prisión de ocho meses fue sustituida por 240 jornadas de trabajos en beneficio de la Comunidad.

Cualquier perro que esté solo en la calle esperando a su propietario y/o poseedor, está expuesto a muchos peligros: Desde ser víctima de un robo para utilizarlo en peleas clandestinas, hasta una situación accidental en la que el perro se puede ver envuelto en una agresión a otro perro, persona o menor de edad.

Este tipo de agresiones, aunque sean leves, pueden conllevar de manera automática la declaración de nuestro perro como potencialmente peligroso, si éste agrede a una persona o a otro animal aunque sea solo para defenderse, aparte de verse inmerso en un protocolo de vigilancia antirrábica que puede resultar bastante desagradable tanto para el animal como para su familia.

Un perro en esta situación a su vez puede escaparse, asustado por cualquier ruido inesperado, originando así alguna situación de peligro sobre la que, tal y como ocurriría en el caso anterior, su poseedor tendría que responder a una indemnización por daños dependiendo del alcance de lo ocurrido.

El artículo 1.905 del Código Civil establece:

“El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Solo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido”.

Las situaciones descritas pueden parecer inimaginables, pero por desgracia en la realidad suceden.

No los dejes solos, ni siquiera unos minutos: muchos de ellos se angustian ante nuestra ausencia y puede poner en serio peligro sus vidas.