AUDIO | La Comunidad pide al Gobierno central que el tren llegue a Murcia "con inercia" y "con el motor apagado"

La portavoz del Gobierno de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), Noelia Arroyo, ha pedido al gobierno central la utilización del último kilómetro de vías sin electrificar para la circulación de un tren híbrido tipo Alvia que llegue a la estación del barrio del Carmen por "inercia" y "con el motor prácticamente apagado".

En este sentido, Arroyo ha afirmado que según los técnicos de la Comunidad esta opción es viable para evitar los transbordos en autobús y "la desconexión". La consejera ha afirmado también que "como la obra está terminada hasta Murcia, podría perfectamente ser la alternativa para el periodo en el que vamos a estar desconectados por la actual vía convencional, entre Albacete y Murcia".

Asimismo, el audio ha sido publicado por la plataforma ProSoterramiento que ha suscitado numerosas críticas y sátiras sobre las palabras de Noelia Arroyo.

Por otro lado, Arroyo ha criticado a través de su Twitter personal su desacuerdo con el uso de transbordos en autobús para suplir las carencias de la suspensión de la línea regular entre Murcia-Alicante, Murcia-Albacete y Murcia-Lorca, que se detendrán por las obras del soterramiento desde mediados de marzo.

Contrariamente, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y vicesecretario general del PSRM-PSOE, Joaquín López Pagán, ha asegurado que la propuesta formulada por el Gobierno regional ante el cierre del tráfico ferroviario para la entrada en servicio de la variante de Camarillas, es "un auténtico disparate".

🎥 @NoeliaArroyoHer: El Gobierno regional propone usar las vías de Alta Velocidad por Monforte para evitar la desconexión ferroviaria con Madrid prevista en marzo por @Adif_es. pic.twitter.com/fGYn9qgrEg — Gobierno regional (@regiondemurcia) 6 de febrero de 2019

"El director general de Transporte ha demostrado esta mañana su incapacidad y que no está cualificado para ejercer este puesto, ya que demuestra no conocer el proyecto de soterramiento. Es más, muestra un desconocimiento absoluto del tema, que no sabemos si es ignorancia o es intento burdo de manipular", ha afirmado López Pagan.

El político socialista ha indicado que "los técnicos han explicado claramente por qué la solución propuesta por el Gobierno de España y por el delegado del Gobierno es la mejor posible, al tiempo que es la que menos afecta a los vecinos y vecinas".