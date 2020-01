María Marín, portavoz de Podemos: "Tenemos un Gobierno secuestrado por Vox"

María Marín (Cartagena, 1968) ha sido durante muchos años activista en varios movimientos sociales: vecinales, feministas y ecologistas, al tiempo que ejercía de veterinaria. Luego vino el 15M, con sus plazas, asambleas y círculos. Se vinculó a Podemos y con la salida de los diputados Óscar Urralburu y María Marín en la Asamblea para fundar Más País en la Región, Marín entró en el Parlamento regional como portavoz de la formación morada.

Hacía unos meses que le habían diagnosticado cáncer de pecho, cuestión que no reveló hasta hace dos semanas para que nadie pensara que quería obtener "Dios sabe qué rédito pólitico o personal", como dijo en su cuenta de Facebook.

Es una de las pocas portavoces parlamentarias mujer en la Asamblea Regional.

Los partidos hablan mucho de que hay que visibilizar a la mujer y se suman al carro de la igualdad, sobre todo cuando vienen elecciones, pero a día de hoy la realidad es que la única portavoz mujer en la Asamblea Regional soy yo. Se habla mucho de feminismo, pero a la hora de ponerlo en práctica todavía en la Región de Murcia queda mucho trabajo por hacer.

¿Qué le ha sorprendido negativamente de su trabajo en la Asamblea?

He comprobado que el Partido Popular es un partido que sigue sin tener ideas. Llevamos seis meses de legislatura donde solamente se ha aprobado una ley y te das cuenta que en plenos sucesivos se vuelven a debatir mociones que ya se habían debatido y aprobado, pero que no se han puesto en marcha. Hay una parálisis política tremenda en la Región de Murcia.

¿Lo achaca al hecho de que el PP lleve 25 años en el poder o porque no funciona la coalición de PP y Ciudadanos apoyada externamente por Vox?

Falta de ideas, por supuesto, y falta de voluntad política total para poner en marcha medidas que se aprueban porque que en realidad no se quiere poner en marcha o conllevan un determinado un gasto.

Los casi 10.000 millones de deuda pesan mucho.

En esto el PP es tramposo porque carga todas las tintas en el gobierno estatal en el tema de la financiación autonómica, que sí que es cierto que tenemos en la Región un déficit en cuanto a la financiación calculado en unos 3.000 millones, pero el resto es responsabilidad de este Gobierno que lo ha empleado en obras faraónicas que no van a ningún sitio como el nuevo aeropuerto, entre otras. Gran parte de esa deuda es una mala gestión regional.

En una información que publicó este diario se podía comprobar cómo en las últimas elecciones generales del 10N en la mayor parte de las autonomías las rentas altas votaban a PP y Vox, mientras que las bajas a PSOE y Podemos. En cambio, en la Región Vox sobresalía en todas las rentas.

Por un lado, tenemos 25 años de clientelismo del PP durante los que se han llevado a cabo unas prácticas políticas muy determinadas. Bajo mi punto de vista, se ha engañado a la gente sistemáticamente con el famoso ‘Agua para todos’ cuando sabemos que en realidad no han traído ni una sola gota de agua a la Región.

También tenemos que tener en cuenta que la educación pública es fundamental para crear individuos críticos y con libertad de pensamiento y estamos en la Región donde probablemente se haya detraído más dinero de la educación pública para ponerlo en la concertada. Creo que son factores sociológicos muy importantes que, en cierta medida, explican el voto.

Por supuesto, vamos a ser humildes, quizás nosotros no hemos encontrado todavía los mecanismos necesarios para llegar a las clases trabajadoras. A nosotros lo que nos importa fundamentalmente son los servicios públicos que son los que favorecen al común de la población.

Es posible que se aprueben los presupuestos regionales con la introducción del pin parental y la disminución del apoyo económico a organizaciones sociales como los sindicatos, algunas de las exigencias de Vox.

Lo que es cierto es que hasta el momento están cumpliendo todas las exigencias de Vox. Es un Gobierno totalmente secuestrado por Vox. Y a nosotras nos llama la atención un Ciudadanos muy derechizado en la Región. Tienen un discurso bastante liberal, pero lo que importa a la hora de la verdad es lo que votan y qué medidas sacan adelante y lo cierto es que en la Región Cs, PP y Vox son un auténtico bloque. Por ejemplo, el pin parental es tremendo: yo creo que van a terminar cumpliendo las exigencias de Vox a pies juntillas porque es lo que ha sucedido hasta ahora. Son retrocesos tremendos en cuanto a derechos sociales que estamos viendo en la Región con el Gobierno que tenemos ahora.

La portavoz de Podemos, María Marín, en la Asamblea Regional

Al menos ahora los grupos de la oposición pueden introducir modificaciones al tramitarse como proyecto de ley el antiguo decreto ley del Mar Menor que el Gobierno quería aprobar.

Nos alegramos mucho de que tengamos la posibilidad de dar voz a todos los sectores implicados que no han sido tenidos en cuenta con el 'decretazo' del PP. Tenemos que escuchar ideas no solo a la oposición, con la que no se ha contado, sino también a los pequeños y medianos agricultores, al sector turístico, a los pescadores, a gran parte de la comunidad cientifica y a los grupos ecologistas, entre otros. Es una ley que empeora incluso la ley de medidas urgentes de 2018 que no se ha cumplido.

¿Por qué no se cumplió esa ley?

Esa ley no se ha puesto en marcha porque perjudica determinados intereses económicos muy asociados a PP y a Vox, como se está viendo. Hace poco hemos visto cómo el argumentario de Proexport y el de Vox sobre los temas del Mar Menor son exactamente lo mismo. No parece que defiendan los intereses de la población en general, parece que estén defendiendo los intereses de una determinada parte muy concreta de la población, que es la agroindustria. Tenemos que diferenciar esa agroindustria que destroza el Mar Menor con esa agricultura tradicional que creaba tejido y riqueza a la Región.

¿Cómo se siente tras la formación del Gobierno de coalición nacional entre PSOE y Unidas Podemos?

Ha sido muy emocionante, es el primer Gobierno de coalición de izquierdas desde la República. Creemos firmemente que va a influir en todas las comunidades autónomas y ante la parálisis del Gobierno de la Región nosotros esperamos que las cuestiones de ámbito estatal hagan que mejore en determinadas cuestiones en Murcia. Por ejemplo, la subida del SMI conseguida por Podemos a 1.000 euros en 2020 beneficiará ya de manera directa a unas 60.000 personas en la Región, como ya benefició a otras tantas cuando lo subimos a 900 euros.

¿Cómo recibieron la marcha de Óscar Urralburu y María Marín a Más País?

Sabíamos dónde estaban ideológicamente esos compañeros. Nos pareció que hubo una cierta falta de ética en dejar colgada a una organización a las puertas de unas elecciones generales y cuando hacía muy poco que habían sido reelegidos por la ciudadanía de la Región para volver a representarles. Creo que hay cuestiones que deberían estar por encima de los partidos. Eran unas circunstancias difíciles.

Tus circunstancias personales también lo eran.

Para mí fue un shock verme como la portavoz y teniendo que hacerte cargo de muchísimas cosas porque somos dos diputados en la Asamblea Regional. Además lo que supone cambiar de trabajo ya que yo soy veterinaria. Esto fue en abril y estaba recién operada en marzo empezando con los tratamientos típicos del cáncer como son la radioterapia y la quimioterapia. Ha sido tremendo.

Mi oncólogo no veía bien que volviera a mi trabajo de veterinaria porque hay un riesgo biológico muy grande de mordeduras, añarazos de gatos, que te pinches con agujas ya que los tratamientos te dejan prácticamente sin inmunidad, pero sin embargo le comenté el tema de la responsabilidad política y me dijo que incluso me podía venir bien para no estar todo el día dándole vueltas a la cabeza. Lo hablé con los compañeros y decidimos seguir adelante, pero ha sido muy duro.

Lo revelaste hace pocos días.



Cuando te dan el diagnóstico se te cae el mundo encima. Yo no soy muy de hablar de cuestiones personales y, además, era políticamente un momento muy complicado. No quería que nadie pudiera pensar que poner mi enfermedad sobre la mesa pudiera ser usado de alguna manera maquiavélica. Pero ahora ya llevo dos meses y pico en la Asamblea Regional y vas al hospital a los tratamientos y te acabas cruzando con gente que te conoce y, pensé, pues ya lo cuento yo con total naturalidad. Además, también lo he hecho por si a alguien le sirve para visualizar el problema o sentirse identificado. De hecho, hay mucha gente con la enfermedad que me ha escrito para preguntar por cuestiones laborales.

Cuando superas un cáncer también te dejan muchísimas secuelas que te pueden influir a la hora de trabajar. Por ejemplo, la movilidad del brazo derecho no la tengo como antes. No puedo coger peso ni me pueden pinchar ni sacar sangre ni tomarme la tensión en el brazo derecho. Y todas esas cuestiones parece que se obvian porque ya estás bien para trabajar. También hay gastos que no te cubre la Seguridad Social.