Negociaciones para investir presidente a López Miras: sillón, poder y pasta

No tienen un plan de gobierno y que su objetivo principal es que no gobierne el candidato del Partido Socialista que ganó las elecciones, Diego Conesa Vox no tendrá nada que confrontar con un gobierno de PP-Cs. Literalmente, se convierten en la comparsa del dúo López-Franco y en la siguiente cita electoral pasarán de ser un condicionante a irrelevantes El principal beneficiado de todo esto será siempre el Partido Popular, que ha hecho un pase de burla dejando que entren todas las exigencias de Ciudadanos y Vox al mismo tiempo, siempre y cuando ellos permanecieran en el Palacio de San Esteban