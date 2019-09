Más País se presentará en la Región de Murcia a las elecciones generales

El coportavoz de Equo en la Región, Federico G. Charton, señaló que "oficialmente no hay nada decidido todavía hasta que el viernes o sábado se conozca el resultado de nuestra consulta estatal" Fuentes cercanas a UP señalaron que el secretario general de Podemos en Murcia, Óscar Urralburu, "dimitiría la próxima semana del cargo" de la formación morada "El 'errejonismo' va a hacerle a Podemos lo que Vox o Garre le han hecho al PP, que es quitarle un diputado y, finalmente, que no se lo lleven ni unos ni otros", dijo el polítologo, consultor y secretario del Colegio de Ciencia Política de la Región de Murcia Francisco López Carvajal