"Es urgente desbloquear la negociación de las condiciones de la Policía Local en el Ayuntamiento de Murcia"

Armando Plaza Martínez pertenece a Somos Sindicalistas, un sindicato desconocido para muchos, pero que, a través de sus iniciativas en el Ayuntamiento de Murcia, está ganando notoriedad. Este delegado sindical ha denunciado, por ejemplo, el peligro que supondría ejecutar la famosa Oferta de Empleo Público (OEP) del Consistorio murciano, que considera caducada y que se convocó con "fines electoralistas". En las últimas semanas, Somos Sindicalistas centra sus esfuerzos en mejorar la situación de los trabajadores del cuerpo de Policía Local de Murcia ya que "son de los que peores condiciones tienen de todos los municipios de la Región", advierte Armando Plaza.

Para Somos Sindicalistas, en el Ayuntamiento de Murcia pasas a ser "molesto para los dirigentes con mucho poder" si haces sindicalismo, aunque también advierte de que ha contemplado "desidia sindical" a lo largo de estos años.

Armando Plaza, que ha demandado al Consistorio por obstaculizar su labor sindical, cuenta a eldiario.es los principales retos que tiene por delante el Ayuntamiento de Murcia en políticas de gestión de la plantilla municipal.

¿Delegado sindical por vocación? y, ¿por qué en Somos Sindicalistas?

Es difícil de explicar. Yo estudié una oposición por vocación de servicio público, y el ser sindicalista también te habilita para poner tu experiencia al servicio de defender a tus compañeros y a ti mismo. Me hice delegado sindical con el objetivo de mejorar la calidad del empleo público del Ayuntamiento de Murcia, que, no me canso de recordar, incide en el bienestar de todos los vecinos de la ciudad.

Somos Sindicalistas es una opción sindical que me atrajo porque nació del 15M. En este sindicato se eliminaron los peligros que han corrompido el sindicalismo: los delegados sindicales liberados a tiempo total, los cursos de formación subvencionados, las subvenciones públicas y la injerencia política. Somos Sindicalistas se nutre de los fondos de sus afiliados y mantiene su independencia gracias a la participación asamblearia.

¿Cómo son las políticas de gestión de personal en el Ayuntamiento de Murcia y en qué afectan al ciudadano?

Son erráticas. Desde que Somos Sindicalistas llegó en 2015 hemos venido denunciando el fraude de ley en la provisión de puestos. Por ejemplo, la ley marca que las adscripciones provisionales a las jefaturas lo son por un máximo de dos años siempre que se justifique, y en el Consistorio son eternas: esto supone que en el Ayuntamiento de Murcia hay libre elección política de todos los puestos con responsabilidad. Si a esto sumamos la irregular gestión de las bolsas de trabajo; la falta de medios y personal en el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, hechos denunciados ante la inspección de trabajo; la falta de efectivos en servicios de emergencia (Policía y Bomberos) y la amenaza de la ejecución de la Oferta de Empleo Público, a pesar de las múltiples demandas planteadas… Me atrevería a decir que es una situación de grave irresponsabilidad de los responsables técnicos en materia de personal y, por lo menos, desidia sindical.

Esto afecta desde el acceso a la función pública a la independencia del poder político de los funcionarios y a la seguridad de sus vidas, así como de su patrimonio, a lo que tienen derecho los ciudadanos.

¿Hay alguna solución a esta situación que plantea?

La solución pasaría por una auditoría externa e independiente del Ayuntamiento para cuantificar el fraude de ley cometido y por una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que el político definiera qué servicios quiere prestar a la ciudadanía con medios propios, para posteriormente negociar con la parte social qué puestos hacen falta y bajo qué condiciones laborales para la prestación de los mismos. Solo después de estos pasos se podría lanzar una Oferta de Empleo con los puestos vacantes, con la excepción de los Servicios de Emergencia (Policía y Bomberos).

¿Somos Sindicalistas fue el único sindicato que cuestionó públicamente la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Murcia? ¿Qué critican exactamente?

Sí, todos los demás sindicatos aprobaron dicha OEP 2015. La verdad es que está todo mal planteado, nunca se debería haber gestado este 'ofertón' con tintes electorales. Para empezar, los trabajadores que ocupan las plazas que se ofertan tienen derechos sobre ellas, por estar en fraude de ley y por suponer un abuso de la temporalidad en su contratación, lo que Europa sanciona en su directiva con derechos de fijeza. Ya hemos presentado reclamaciones administrativas en este sentido.

Pudiera darse el caso de que dos trabajadores, el que ocupa el puesto y el seleccionado para ocuparlo, tengan derecho sobre la misma plaza, con el consiguiente peligro indemnizatorio que podría suponer millones de euros para los ciudadanos de Murcia.

Otra de las cosas evidentes es la caducidad de la Oferta al dejar transcurrir el máximo de tres años que marca el EBEP [Estatuto Básico del Empleado Público]. Unos días antes de su caducidad la convocaron sin fechas de examen, en nuestra opinión para hacerla coincidir con las elecciones municipales, en vez de haberla convocado en 2015 con fechas de exámenes establecidas para tener tiempo a ejecutarla en el plazo improrrogable de tres años, que es lo que marca la ley.

Somos Sindicalistas ha denunciado el estado actual en el que se encuentra el cuerpo de Policía Local de Murcia. ¿Cuáles son las principales demandas de estos trabajadores?

No quiero aburrir con tecnicismos, pero, grosso modo, demandan la equiparación de condiciones laborales a las de los municipios de similar importancia. Actualmente, los agentes de Murcia tienen peores condiciones que sus compañeros del resto de municipios de la Región. Recordemos que Murcia es la séptima ciudad de España y que la especialización que requiere la Policía Local de un municipio de estas dimensiones es muy alta.

Por otra parte, es urgente desbloquear la negociación de las condiciones de la Policía Local para que los Policías cubran las horas extras necesarias y garantizar así la seguridad de la ciudad de Murcia. Ahora mismo los agentes se niegan a apuntarse para hacer horas extras y esta situación de emergencia no es afrontada por la actual corporación, que es incapaz de negociar, haciendo otra vez más gala de una irresponsabilidad que pone vidas en juego.

Coche de la Policía Local atacado en la madrugada del 22 de julio Somos Sindicalistas / Espinardo (Murcia)

La implicación de la Policía Local en la seguridad ciudadana es muy elevada, circunstancia que viene a recoger la nueva Ley de Coordinación de Policía Local de la Región de Murcia. Cada vez son más los casos de violencia que sufren. No podemos olvidar que estamos en Alerta 4 y forman parte del operativo antiterrorista.

Como Delegado Sindical en el Ayuntamiento de Murcia, ¿ha encontrado dificultades a la hora de ejercer la labor sindical en el Consistorio?

Si haces un sindicalismo con respeto a las leyes y a la defensa efectiva de todos los trabajadores, sí, hay dificultades. El delegado sindical tiene una protección especial porque se supone que en su acción de transmisión y canalización de las inquietudes de los trabajadores llegas a ser 'molesto' para dirigentes con mucho poder que están acostumbrados a la adulación, no a la crítica.

Lo primero que empiezas a sentir es un ninguneo al sindicato al que representas, luego viene la falta de información para desprestigiarte y hacer parecer que no te enteras. Finalmente, y para rematar, llega la vulneración de derechos fundamentales al delegado sindical que te atribuye la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Si no fuera por el apoyo de los compañeros a los que asesoro, defiendo y escucho, ya habría tirado la toalla. Pero no todo es negativo, la íntima satisfacción de defender algo justo y al débil compensa los esfuerzos.

Su sindicato presentó una demanda el pasado mes de julio porque no se le convoca a las mesas de Negociación o al Comité de Empresa. ¿Son el único sindicato con representación en el Ayuntamiento al que le ocurre esto? ¿Hay alguna novedad respecto a la demanda?

Sí, y eso que solo pedimos estar con voz pero sin voto en virtud del derecho que otorga la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Además hay asuntos que sorprenden, como que, a pesar de tener conocimiento el Ayuntamiento de que según una reciente sentencia el CSIF no puede participar con voto de las negociaciones, mantiene a este sindicato en ellas. No todos somos iguales.

Hemos pedido el cese de la vulneración de derechos al nuevo concejal, pero seguimos igual. Creo que la demanda ha caído en el juzgado de lo Social Nº 8, no sabemos cuándo se pronunciará al respecto.

¿Ha notado algún cambio con la llegada de Cs al Gobierno municipal?

No hay novedades que se perciban por parte de la plantilla, esperemos que tras el verano se pongan las pilas y se note esa regeneración de la que dicen formar parte.