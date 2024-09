López Miras lleva al Constitucional la Ley de Amnistía: “Con Murcia no se negocia como con los independentistas”

La Región de Murcia es la última de las autonomías del PP que ha anunciado que recurrirá la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional. El presidente de la comunidad murciana, Fernando López Miras, ha adelantado este lunes que a lo largo de la jornada quedará registrado este recurso.

En sus declaraciones al programa 'Herrera en COPE', el jefe del Ejecutivo regional ha tachado la norma de “vergonzosa” e “inconstitucional”: “Genera más desigualdad entre españoles, vulnera la separación de poderes y permite que se puedan cometer delitos en función de donde vivas y a quien votes”, ha enumerado.

A lo largo de este verano las distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP han ido anunciando sus recursos contra la Ley de Amnistía. Galicia, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Madrid ya los han presentado. Otros ejecutivos como Andalucía y Comunitat Valenciana lo harán a lo largo del día y La Rioja lo decidirá este martes. A estos gobiernos autonómicos del Partido Popular se ha sumado el Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha.

“No me ha visto en cinco años”

En cuestiones de financiación, el jefe del Ejecutivo regional ha adelantado que no se reunirá con Pedro Sánchez de forma bilateral: “Ahora parece que le ha dado prisa. Si hablamos de financiación autonómica le voy a decir que nos tenemos que ver en una mesa multilateral. Con la Región de Murcia no se negocia como con los independentistas. Queremos igualdad con el resto de españoles y esto solo se negocia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera todos juntos”.

López Miras ha afeado una “falta de comunicación” entre el Gobierno de la Región de Murcia y el central: “En los últimos cinco años le he escrito [a Pedro Sánchez] en 20 ocasiones para hablar de múltiples cuestiones importantes para la Región de Murcia: el Trasvase Tajo-Segura, la sequía, infraestructuras, Mar Menor. No me ha visto en cinco años”.