El Parlamento de Cantabria lleva la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional: “Se amnistía a unos delincuentes por su ideología política”

El Parlamento de Cantabria acaba de formalizar el registro de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía por delitos cometidos durante el procés en Catalunya, una medida que aprobó el plenario de la Cámara en junio, mediante una proposición no de ley que obtuvo el voto favorable de PP y Vox, la abstención del PRC y la única oposición del PSOE.

Es la segunda vez en la historia que la Cámara cántabra recurre al Tribunal Constitucional, después de que en 1992 lo hiciera contra la ley que declaraba reserva natural las marismas de Santoña, Noja y Joyel. Dicho recurso impugnaba dos artículos y un anexo de la legislación nacional, discrepando por la delimitación de la reserva, coincidente con el dominio público marítimo-terrestre, y sobre todo porque el terreno afectado dejaba de ser urbanizable y adquiría una especial protección. Aquel recurso no fue admitido a trámite por extemporáneo.

En esta segunda ocasión, el recurso del Parlamento se sumará al que tramita el Gobierno de Cantabria, después de que el Consejo de Gobierno, también en junio, acordara recurrir la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que es como se llama la norma impugnada. Asimismo, otros gobiernos autonómicos del PP han anunciado recursos.

María José González Revuelta, presidenta de la Cámara autonómica y secretaria general del PP de Cantabria, ha dado cuenta este lunes del recurso presentado por el Parlamento, cuya resolución, si es que es admitido a trámite, irá “para largo”.

Lo ha justificado en virtud de dar trámite al mandato político de la Cámara y se ha configurado según una serie de argumentos, basados en su mayoría en la supuesta ruptura del principio de igualdad entre españoles que la Ley de Amnistía conculcaría.

En palabras de González Revuelta, “la Constitución prohíbe, literalmente, los indultos generales y la Ley de Amnistía tiene todos los elementos”. “Con este recurso se quiere defender la igualdad de los cántabros y frenar el abuso que supone esta ley. Una ley que entendemos que no cierra heridas, que no deja atrás una etapa, que no supera ningún conflicto, sino que lo perpetúa”, ha valorado la presidenta del Parlamento de Cantabria.

En el escrito, se solicita al TC que anule la Ley de Amnistía o los artículos que se consideran inconstitucionales, porque “vulnera el principio de igualdad entre los españoles”. “Este principio exige iguales consecuencias a iguales principios de hecho. En esta ley se amnistía a unos delincuentes por su ideología política, lo que es una desigualdad: la consecuencia del delito es diferente según la ideología”, ha insistido.

Otros argumentos que se esgrimen en el recurso son la “impunidad” de los políticos que vulneren la ley, así como cuestiones técnicas como su aprobación mediante ley orgánica, algo que consideran no previsto en la Constitución, así como que esta “prohíbe indultos generales”. También se ha subrayado la inexistencia de ponencia parlamentaria en el trámite en Cortes y “el incumplimiento de requisitos de toda ley, como es el de la seguridad jurídica”.

“El Parlamento defiende la Constitución y que los políticos deben responder de sus actos igual que cualquier otro ciudadano que comete infracción penal. Lo contrario es abrir la puerta a que las penas se pongan en función del partido político”, ha concluido María José González Revuelta.