PP y Vox habilitarán en el cementerio de Cartagena un espacio de “homenaje a las almas que no llegaron a nacer”

El cementerio municipal de San Antonio Abad de Cartagena será testigo, el próximo 15 de octubre, de una inauguración inédita: gracias a una iniciativa impulsada por Vox y aprobada con el apoyo necesario de sus socios del PP en el Ayuntamiento, el principal camposanto de la ciudad portuaria contará con un 'Jardín del No Nacido'.

Según reza la invitación enviada por el concejal del Área de Litoral y Sanidad de Cartagena y responsable de las competencias en cementerios municipales, Gonzalo López Pretel, al resto de grupos políticos del Ayuntamiento, el 'Jardín del No Nacido' será un espacio donde se rendirá, de forma permanente, “homenaje a las almas que no llegaron a nacer”.

Recuerdo para “los más de 100.000 abortos anuales”

La inauguración del emplazamiento está fijada 15 de octubre por una razón concreta: se trata de la fecha del Día Mundial de la Concienciación sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal. Dicha celebración busca, en cierta forma, rendir un homenaje a las familias que han sufrido la muerte de su bebé durante el período de gestación o una vez que se ha llevado a cabo el nacimiento. Y también pretende que los profesionales de la salud estén formados y preparados para atender a los padres y madres que han sufrido este tipo de pérdidas.

Sin embargo, la puesta en marcha de la propuesta de la formación ultraderechista que, según fuentes del partido, ha sido “demandada por asociaciones y colectivos familiares”, encierra en su nomenclatura, 'No Nacido', un sesgo ideológico. Desde el propio partido lo han confirmado a este periódico sin titubeos. “El recuerdo es para todas las muertes gestacionales, para todas las personas que no llegaron a nacer. Se refiere a cualquier víctima, tanto de las que le sobrevino la muerte naturalmente o de las más de 100.000 muertes anuales -en España- por aborto voluntario”, han recalcado desde Vox.

elDiario.es de la Región de Murcia ha preguntado al PP de la ciudad portuaria, asimismo, por la razón del nombre escogido para el espacio del cementerio, por el significado de la frase recogida en el texto de la invitación, “todas las almas que no llegaron a nacer”, y por si esa forma de denominar a la propuesta engloba, según su criterio, los casos de interrupción voluntaria del embarazo. Pero no ha obtenido respuesta al respecto.

“Argumentario retrógrado y facha”

La invitación al acto inaugural en el cementerio del 15 de octubre, que ha sido recibida en la mañana de este viernes por todos los grupos municipales, ha suscitado el revuelo de forma inmediata. Desde el Grupo Municipal del PSOE, partido principal de oposición a la coalición conformada por populares y ultraderechistas en Cartagena, han acusado al PP de “comprar”, con el beneplácito a la iniciativa, “el argumentario más retrógrado y facha de Vox”.

“Los sisentidos de este Gobierno son cada vez mayores. No solo crean este jardín, sino que es un concejal de Vox el que invita a su inauguración, cuando lo normal es que a este tipo de actos inviten desde Alcaldía o desde Protocolo”, ha denunciado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la ciudad portuaria, Manuel Torres.

La formación socialista, asimismo, ha puesto el foco en el nombre del espacio, el cual debería, según el propio Manuel Torres, haber sido seleccionado por la Comisión de Distinciones y Honores. Fuentes populares sí han confirmado a este medio que la selección de ‘Jardín del No Nacido’ no ha pasado por dicha Comisión, pero que no se trata de “un homenaje o denominación de las previstas en la ordenanza de Protocolo, sino un servicio dentro de un cementerio, cuyas funciones forman parte de las responsabilidades del concejal”

Según fuentes del partido dirigido por Santiago Abascal, el espacio ‘Jardín del No Nacido’ será “un lugar acondicionado para el recogimiento y con un mural alegórico en recuerdo a los niños que no llegaron a nacer”. Es la primera vez que una iniciativa de esta índole se lleva a cabo y se aprueba en Cartagena.