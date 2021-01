Podemos presenta una iniciativa para que los cargos públicos de la Región certifiquen si han sido vacunados contra la COVID

Podemos ha registrado en la Asamblea Regional y en los ayuntamientos en los que tiene representación una moción en la que insta al Gobierno regional y a las corporaciones municipales a que todos sus altos cargos presenten un certificado de vacunación “confirmando si han sido o no vacunados, según los datos obrantes en el Registro Regional de Vacunas de la Dirección General de Salud Pública”. Dicho certificado se colgaría en el Portal de Transparencia de la CARM, previa autorización de los interesados e interesadas. La petición también afectaría a los diputados y diputadas de la Asamblea Regional y al personal de los grupos parlamentarios.

La portavoz de Podemos en la cámara autonómica, María Marín, y la concejala de Murcia, Clara Baeza, han presentado esta iniciativa en rueda de prensa, asegurando que mientras el presidente murciano, Fernando López Miras, “pone como excusa la protección de datos para no hacer pública la lista de vacunados y vacunadas”, Podemos ofrece una solución voluntaria, ya que tal y como señalan, “la protección de datos solo afecta a los datos que uno o una no quiere hacer públicos”. Marín ha ironizado con que “el problema lo tendrá quien haya recibido la vacuna de forma fraudulenta, porque el resto no tendremos nada que esconder y no habrá ningún problema en presentar un certificado médico que no revela ninguna información sensible”.

De hecho, Marín ha anunciado que todos los cargos públicos de Podemos “van a solicitar y hacer público ese certificado”, ya que “a diferencia de otros partidos” no tienen “nada que esconder”. La diputada ha asegurado que toman esta decisión para que no se pueda instalar el mensaje que “algunos quieren colar ahora, poniendo el ventilador y diciendo que esto ha ocurrido en todos los partidos”, algo que “no es verdad” y que Podemos “va a demostrar con un ejercicio de transparencia”.

La portavoz de Podemos ha recordado que un cargo público “asume una serie de obligaciones que van más allá de las de un ciudadano o ciudadana de a pie”, y ha puesto como ejemplo la declaración de bienes, actividades e intereses que deben hacer pública los diputados y diputadas al inicio y término de cada legislatura. La presentación de un certificado de vacunación es para la portavoz “solo un paso más”. La diputada autonómica de Podemos ha insistido en que las diligencias abiertas por la fiscalía en base a la denuncia presentada la pasada semana por Podemos suponen “otra vía para arrojar luz, esta vez también sobre aquellas personas que han querido esconderse en rincones oscuros”. “Que nadie dude de que vamos a llegar hasta el final de una forma o de otra y que más temprano que tarde saldrán todos los implicados e implicadas”, ha advertido Marín.

La iniciativa también se está registrando en todos los ayuntamientos donde Podemos cuenta con representación municipal. La concejala del Ayuntamiento de Murcia, Clara Baeza, ha explicado que el objetivo es que “todos los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas cumplan también de forma voluntaria con este compromiso con la transparencia” y “acaben de una vez con la tremenda desconfianza que se está instalando en la población por los comportamientos irresponsables de unas pocas personas”. Baeza ha insistido en que “no es lo mismo una declaración responsable, que no es una prueba de nada, que un certificado legal que acredite si se ha recibido o no la vacuna”. Además, la concejala murciana ha exigido una vez más la dimisión del concejal de Salud, Felipe Coello, quien también se ha vacunado de manera irregular y continúa aferrándose al cargo y dañando cada día la imagen de nuestra ciudad”.