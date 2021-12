Vox gasta dinero público en rosarios y juguetes sexistas para los alumnos de un colegio murciano

Un rosario decenario, un despertador de princesas para las niñas, o una máscara de Star Wars para los niños, son algunos de los obsequios que ha repartido la junta municipal de la pedanía murciana de Guadalupe, presidida por Vox, a los alumnos del colegio público de la zona.

El PSOE se ha hecho eco de la iniciativa, y ha pedido explicaciones al alcalde pedáneo, al que ha acusado de hacer regalos a los menores "con claro sesgo ideológico y sexista" con motivo de la Navidad. Enrique Lorca, portavoz socialista en la capital, ha criticado la decisión del partido de extrema derecha.

El importe de los regalos fue de alrededor de 4000 euros, pagado por la propia junta municipal, según recoge Onda Cero. En declaraciones al mismo medio, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha informado de que la pulsera "la metió la empresa en la bolsa".

La formación política ha repartido bolsas que incluían un rosario, una bufanda con la bandera de España, diademas, anillos, un despertador de princesas o un bolso con forma de labios para las niñas, y una máscara de personajes de Star Wars o un despertador de la serie animada Ben 10 para los niños.

"Son obsequios sexistas, además de con un claro componente ideológico que discrimina porque hay alumnos y alumnas que no son católicos y no quieren el rosario o niñas que no quieran un despertador de princesas", ha lamentado Lorca.

"Está comprobado que con este tipo de formaciones la sociedad da un paso atrás, volvemos a la España más rancia. Son demasiados derechos conquistados a lo largo de décadas como para mandar a las niñas a misa y a los niños al fútbol. No pueden ser las únicas opciones que se les ofrece desde la administración a los más jóvenes", ha señalado el portavoz.

Lorca ha apostillado que Vox tiene "poca credibilidad" y ha defendido que se pueden hacer otros regalos como "libros, libretas o lápices de colores", que se pueden regalar a menores "sin que se haga apología partidista de la patria ni de la religión".