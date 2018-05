"Trabajo sexual es trabajo, sexo sin consentimiento es violación", leyó una chica del manifiesto de la movilización convocada por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo el lunes por la mañana en el Palacio de Justicia en apoyo a la víctima de `La Manada de Beniaján´.

La presidenta de CATS, Fuensanta Gual, señaló en la concentración que: "No es no. Sexo no consentido siempre es violación. No importa si la mujer es prostitua, lleva una falda muy corta, si está borracha o está fuera de casa a altas horas de la madrugada".

Concentración en apoyo a la víctima de `La Manada de Beniaján´/ CARLOS TRENOR

La concentración expresó su apoyo a la chica que denunció haber sido víctima de una violación por parte de tres hombres en Beniaján. Los tres hombres quedaron libres con cargos por abusos. La defensa alegó que la víctima era prostituta.

Los hechos se produjeron después de que la mujer perdiera la consciencia tras haber consumido presuntamente estupefacientes, lo que fue aprovechado por tres hombres que la conocían para agredirla sexualmente sin su consentimiento. Al día siguiente la víctima se dirigió al hospital Virgen de la Arrixaca, donde fue explorada por médicos forenses quienes le recomendaron poner una denuncia. La víctima no se decidió a poner la denuncia hasta cuatro días después en el puesto de la Guardia Civil en Torreagüera.