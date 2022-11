ASSIDO presenta un calendario muy gastronómico de gente “diferente” en el Real Casino de Murcia

ASSIDO ha presentado su calendario solidario para 2023 en el Real Casino de Murcia. Un evento que contó con la presencia, entre otras autoridades, de Conchita Ruiz, directora general de personas con discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Por parte del Ayuntamiento de Murcia, asistieron el vicealcalde Mario Gómez y la concejala de igualdad, Teresa Franco. También estuvieron presentes Francisco Fernández, director de la Fundación GMP, y Víctor Martínez, presidente de ASSIDO.

El calendario se podrá adquirir en la papelería del Corte Inglés de Gran Vía, en los centros de ASSIDO de Plaza Bohemia en Murcia y Casillas o a través de cualquiera de las más de 400 familias de la asociación.

Bajo el lema '¿Y si lo normal es ser diferente?', los fotógrafos Charlie Balibrea y Joaquín Zamora retratan la diversidad de la cocina y de la vida de la mano de trece profesionales de la gastronomía de nuestra tierra que acompañan a veintinueve usuarios y usuarias de ASSIDO de todas las edades. Un ambicioso proyecto que ha sido posible gracias al mecenazgo de Fundación GMP y la colaboración del Centro de Cualificación Turística, el Mercado de Verónicas, y la Biblioteca San Basilio.

Con respecto a este leitmotiv que pone en valor la diversidad, Víctor Martínez, presidente de ASSIDO, señaló que “las fronteras de la normalidad son cada vez más amplias y tienen que dar cabida a personas con diferentes capacidades y diferentes habilidades”. Además resaltó la importancia del compromiso del sector empresarial en el camino de la inclusión. Ejemplo de ello es “la colaboración que mantienen la Fundación GMP y ASSIDO desde hace una década para construir entre todos un mundo más igualitario”.

Francisco Fernández, director de Fundación Gmp, por su parte, puso en valor el trabajo que se ha realizado en la elaboración del calendario: “Cada una de las páginas refleja lo que sois en ASSIDO y toda vuestra dedicación para superaros cada año” y agradeció el privilegio de que se permitiera a la fundación colaborar en la realización del mismo.

Este calendario quiere ser un homenaje a la resilencia que ha demostrado el sector hostelero en estos últimos años. A la capacidad para superar etapas, siempre con una sonrisa en la cara. Por todos los que siempre mantuvieron la esperanza y han conseguido que hoy se vuelva a disfrutar de sabores, colores y olores que retornan a acompañar los mejores momentos de nuestras vidas.

La riqueza de la diferencia

No es casualidad que el leitmotiv en torno al cual circula la idea de este calendario sea la pregunta '¿Y si lo normal es ser diferentes?'. La cocina, y más dentro de nuestra región, es diversa. Cada chef cocina de forma diferente. Y en esas diferencias es donde encontramos la riqueza. No existen dos arroces iguales, de la misma forma que no hay dos chefs que cocinen de la misma forma. Una metáfora de lo que es la vida.

En el evento estaban presentes algunos de los chefs que han colaborado como modelos en las diferentes imágenes que ilustran cada uno de los meses. Desde enero a diciembre podemos encontrarnos a Estrella Carrillo, María Crespo, David Lopez-Carreño, Cundi Sánchez, Juana Ruiz, Mireia Ruiz, Rodi Fernández, Juan Antonio Pellicer, Sergio Gallego, Pachi Larrosa, Tomas Écija, Ángela Marulanda, y Pablo González-Conejero. Figuras relevantes del mundo de la gastronomía murciana que por un día han cambiado los fogones por los diferentes escenarios donde se ha ido realizando el reportaje fotográfico.

La Fundación Gmp vuelve un año más a hacer posible que este calendario salga a la luz con su mecenazgo. Una institución privada sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fundamental mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido (DCA), parálisis cerebral y Alzheimer para lograr su plena integración familiar, escolar, laboral y social, con un interés especial en la infancia con discapacidad intelectual. Años de colaboración con ASSIDO en la elaboración de cada edición del calendario solidario.

ASSIDO es una asociación para personas con síndrome de Down fundada en Murcia en 1981 (es la segunda asociación de Síndrome de Down más antigua de España). En la actualidad tiene más de 400 usuarios y 3 centros donde realiza su labor. Es fruto del esfuerzo de un colectivo de padres y madres preocupados por el bienestar de sus hijas e hijos, que un buen día decidieron organizarse para apoyarse mutuamente y, paso a paso, hacer realidad un sueño: que sus hijas e hijos pudieran desarrollarse y crecer en las condiciones más normalizadas posibles. Está integrada, junto a otras 27 asociaciones, en la federación Plena Inclusión Región de Murcia, la mayor organización de la discapacidad intelectual y del desarrollo de nuestra comunidad impulsada por más de 3.000 familias, con el apoyo de 900 profesionales y de 300 voluntarios. Es miembro fundador de Down España, federación a nivel nacional integrada por 89 asociaciones y que es referencia en la defensa e inclusión de los derechos humanos de las personas con síndrome de Down.