Una inmobiliaria murciana intenta cobrar honorarios en contra de la nueva Ley de Vivienda: “El PP dijo que no la aplicaría”

Algunas inmobiliarias se resisten a aplicar la nueva Ley de Vivienda. La usuaria de Twitter @merykoneo ha publicado una conversación donde el representante de una inmobiliaria le exige honorarios de agencia a una pareja: “Una amiga está buscando piso de alquiler en Murcia. La conversación con esta inmobiliaria te va a hacer flipar y darte cuenta de cómo de creciditos están por aquí”, relataba la usuaria.

Según el intercambio de mensajes, que se ha hecho viral, la inmobiliaria no aplica la nueva Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda aprobada el pasado 24 de mayo porque “el PP dijo que no se aplicaría esa ley donde gobierne. Por tanto en Murcia no se aplica”, ha concluido el representante.

Una amiga está buscando piso de alquiler en Murcia. La conversación con esta inmobiliaria te va a hacer flipar y darte cuenta de cómo de creciditos están por aquí. Que impotencia... pic.twitter.com/GISa3BBaXB — Peligrosa★María (@merykoneo) 7 de junio de 2023

Las respuestas de la inmobiliaria han sorprendido por una actitud que la pareja ha calificado como “poco profesional”: “Rojos, denuncia payasa”, ha espetado durante la conversación. Los futuros inquilinos rechazaron la oferta de un piso por parte de la agencia y añadieron que no les parecía bien tener que pagar los honorarios tras la aplicación de la Ley de Vivienda. De acuerdo con la usuaria de Twitter, el representante respondió: “Un saludo y no nos volváis a contactar”, en un mensaje que fue eliminado.

Los afectados afearon la actitud del empleado de la agencia: “La profesionalidad por delante”, han ironizado tras comprometerse a no volver a hablar con la inmobiliaria. Tras esto, el representante les ha llamado “rojos”.

La nueva Ley de Vivienda es clara con respecto a los honorarios de las agencias y es de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas: “Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”, dice la nueva redacción del apartado 1 del artículo 20. El dueño del piso es el que debe asumir los gastos de agencia.

Desde elDiario.es se han llevado a cabo varios intentos para contactar con la agencia, Sicilia Propiedades, sin éxito.

Facua denuncia a 33 agencias

La organización de consumidores Facua ha presentado una batería de denuncias contra una treintena de inmobiliarias por vulnerar el precepto de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda que establece que no pueden cobrar por sus servicios a los usuarios que terminen alquilando un piso a través de ellas.

La asociación lleva recibiendo desde finales de mayo numerosas peticiones de consumidores para conocer sus derechos ante esta práctica irregular y para solicitar que denuncie a las agencias que la están cometiendo.

Además, FACUA se encuentra realizando un rastreo del mercado inmobiliario en distintas ciudades para investigar, detectar y denunciar a aquellas inmobiliarias que estén incumpliendo la nueva normativa, por lo que anunciará nuevas denuncias en breve.

Por ahora, son hasta 33 agencias las que la asociación ha denunciado por esta irregularidad, todas ellas radicadas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca. Algunas de las denunciadas poseen propiedades en alquiler en diferentes municipios por toda España.