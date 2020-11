Luz verde para el Observatorio de Igualdad LGTBI en la Región

Han sido necesarios cuatro años para poner en marcha el Observatorio de Igualdad en la Región. El Ejecutivo autonómico, a propuesta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, ha autorizado la construcción del nuevo Observatorio regional cuatro años después de que esta medida fuera recogida en la Ley de Igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales aprobada por la Asamblea Regional en 2016.

Con el Observatorio se pretende la mejora en la defensa de la igualdad y derechos de los miembros del colectivo LGTBI para que la ciudadanía murciana condene y denuncie cualquier tipo de agresión a la diversidad de género y sexual. Su actividad política consistirá en plasmar la situación en los distintos ámbitos de este grupo social para garantizar su inclusión en el territorio murciano.

El colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Región de Murcia No Te Prives, que participó en la elaboración de la ley que ampara la construcción de esta entidad, exige que se dote el Observatorio “presupuestariamente”. Su presidente, Jesús Costa, considera que esta nueva medida “no va a servir de nada” mientras el Gobierno regional requiera del apoyo de Vox para tener la mayoría que necesita para aprobar cualquier iniciativa en la Asamblea Regional.

Las asociaciones LGTBI, sin medios ni personal

Costa, al frente de la asociación veterana en la lucha por la diversidad, denuncia las discriminaciones de este partido político de ultraderecha hacia los menores de edad transexuales que “solo quieren ser tratados por su nombre”. Por ello, pide a la Consejería que difunda a todos los centros educativos la nueva Guía de Delitos de Odio LGTBI “para que pueda acceder a ella quien lo necesite”.

Ante la falta de medios, personal y tiempo, No Te Prives demanda un equipo profesional al frente del funcionamiento de la nueva institución. “Nosotros trabajamos voluntariamente. A veces nos llaman pidiendo ayuda y no podemos hacer más porque estamos trabajando”, señala Cuesta. Por ello, lamentan que hasta que no comience la actividad del Observatorio, “el peso de la ayuda al colectivo sigue cayendo sobre las asociaciones”.

El Observatorio contará con la representación de las consejerías de la administración regional; entidades de discapacidad, familia, educación, juventud; agentes sociales como la Federación de Municipios, sindicatos, empresarios, Tribunal Superior de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y medios de comunicación.

Besarse en un bar de Cartagena

El pasado 31 de octubre la ciudad de Cartagena fue testigo de la agresión homófoba que sufrieron Diego y su pareja por besarse en la terraza de un bar. “La sociedad en su mayoría” salió en defensa de los jóvenes y desde Galactyco, la Asociación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans Activistas de Cartagena y Comarca, agradecen la respuesta que ha tenido la denuncia de estos jóvenes a nivel nacional. Esperan que, con la puesta en marcha del Observatorio, todos los murcianos dejen de aceptar este tipo de humillaciones, pero las asociaciones aseguran que “todavía queda mucho por hacer”.