Molina de Segura alcanza los 34 positivos y la alcaldesa anima a denunciar a quien incumpla las normas de prevención

La alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, ha animado este viernes a los vecinos de la población a que denuncien a la policía el incumplimiento de las normas de prevención del coronavirus, tras haberse tramitado más de un centenar de sanciones desde principios de julio, ante lo que considera una "semana crítica" en la lucha contra la pandemia.

En rueda de prensa, Clavero ha solicitado que solo se realicen actividades esenciales y ha informado de que en el municipio hay 34 enfermos por coronavirus "con un crecimiento exponencial" en el número de casos, de los que dos están hospitalizados.

La alcaldesa ha incidido en que existen en la localidad personas que se están saltando la cuarentena "de forma totalmente irresponsable e insolidaria" y se ha mostrado firme al afirmar que “llegado a este punto no habrá duda en comunicar a la Policía Local los casos de incumplimiento de cuarentena. Las actuaciones incívicas de los casos positivos por COVID-19 serán sancionadas, incluso con ingreso hospitalario”.

La regidora ha subrayado que no se trata de tirar todo por la borda y que a la vez que se habla de salud también se está hablando de subsistencia, “porque la repercusión económica, sí se da un paso atrás, puede ser muy alta”.

En Molina de Segura, a pesar de los mensajes reiterados de las autoridades sanitarias y la difusión desde las diversas administraciones de recomendaciones de todo tipo, se siguen detectando casos cuyo origen se sitúa en reuniones familiares en las que no se toman ningún tipo de medidas, situaciones, ha pedido Clavero, que deben evitarse y extremar las precauciones, incluso aunque en esas reuniones no se superen las 15 personas.

El ocio nocturno, ha añadido, es otro de los focos que más preocupa al Ayuntamiento molinense, donde la responsabilidad recae en usuarios y hosteleros. La alcaldesa de Molina de Segura ha vuelto a solicitar la colaboración ciudadana y ha pedido que si se detecta el incumplimiento de las normas se denuncie o llame a la policía.

Clavero ha reclamado además que durante estos días solo se realicen actividades esenciales, tomando siempre todas las medidas de prevención en cuanto a mascarilla, distancia e higiene. Según ha explicado, la Policía Local de Molina de Segura ha tramitado desde el inicio de julio más de un centenar de sanciones por no llevar puesta la mascarilla o llevarla inadecuadamente, no respetar la distancia de seguridad o saltarse la cuarentena. En este periodo de tiempo han sido dos las personas que no han respetado esa cuarentena, una de ellas incluso se trasladó a un restaurante que tuvo que ser cerrado.