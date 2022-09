“¡No me divierto con el sufrimiento!”: un centenar de personas se manifesta contra la tauromaquia en Murcia

La policía se pasea a caballo alrededor de la plaza de toros de Murcia. Tras dos años suspendida por la pandemia ha vuelto el celebrarse la feria taurina de Murcia desde este domingo 11 de septiembre hasta el próximo 18 en la que se celebrarán tres corridas de toros, una novillada con caballos y un festejo de rejones. Para el centenar de animalistas que se ha concentrado desde las 18.00h frente del coso taurino se trata del sacrificio de “24 toros y 6 novillos”. Murcia Animal Save ha convocado dicha manifestación para mostrar el “rechazo a la celebración de los eventos taurinos que tendrán lugar esta próxima semana”.

“Este año es la primera vez que vemos a la policía montada a caballo y que nos han obligado a colocarnos en un lateral de la plaza de toros en lugar de frente a la puerta, como en anteriores ocasiones. Nos han escondido, aquí ni se nos ve ni se nos oye”, espeta Ana, que viste una camiseta de una asociación vegana. La policía ha esgrimido para justificar la nueva ubicación que los forofos del del Xerez DFC, que juegan contra el UCAM Murcia en La Condomina situada junto a la plaza de toros, son “muy taurinos”.

“Hay muchas formas de divertirse que no son maltrato animal”, grita Miguel desde el megáfono, quien también recuerda el “desplome de asistentes” que ha sufrido esta celebración. “Un estudio del ministerio de Cultura dice que sólo el 9% de la población en España ha asistido a una corrida de toros en los últimos años”, añade. El centenar de personas congregadas frente a la plaza de toros, entre otras proclamas, gritan: “¡No pararemos hasta que llegue el día en que toda plaza quede vacía!”, “¡No me divierto con el sufrimiento!” o “¡Tauromaquia abolición!”.

Desde las gradas de la plaza de toros se escucha el grito de “¡gilipollas!”. A escasos metros, en la misma plaza, Vox ha colocado un puesto en apoyo de “nuestra Fiesta Nacional”. Lola -una de las dos mujeres que vende pulseras, mecheros, bolígrafos o sombreros con la bandera de España- explica que “sin la tauromaquia no habría toro de lidia”. “Además hay muchos puestos de trabajo alrededor del toro. Estaremos aquí los cinco días que haya celebraciones durante la feria taurina de Murcia”, añade. Luisa pregunta por el precio de una pulsera verde de plástico con el logo de Vox u otra de tela con la bandera de España para su hijo “aunque tenga 16 años es de complexión grande”.

“La tauromaquia ni es tradición ni es nada; no es cultura, es tortura. Es una forma más de maltrato animal”, apunta Pepe sujetando un cartel que lleva este mismo mensaje. “La gente en Murcia tiene una tendencia sociopolítica más bien tradicionalista, por decirlo de algún modo, y entonces están muy aferrados a las tradiciones, pero son tradiciones sangrientas y bárbaras. En otras ciudades se ha conseguido que no tiren la cabra por el campanario y cosas así. Esto debería estar prohibido, simplemente, pero los partidos de derechas consiguieron hacerlo Bien de Intéres Cultural y es lo que nos frena”, añade. Aída, por su parte, cree que “en 2022 no creemos que sean necesarias corridas de toro, un espectáculo donde se maltratan animales gratuitamente”.