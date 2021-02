Se permite el tránsito y apertura de terrazas en casi toda la Región a partir del miércoles

El comité Covid de la Región de Murcia ha decidido este lunes abrir perimetralmente el próximo miércoles casi toda la comunidad y permitir también la apertura de terrazas de hostelería y bares, de lo que se ha excluido solamente a Ulea, Beniel, Yecla, Abarán, Pliego y Cieza por encontrarse todavía en riesgo extremo, informó en rueda de prensa el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

"Afrontamos una segunda quincena de febrero con un escenario mejor que hace unas semanas en el que consolidamos la tendencia a la baja en el número de contagios observada en la semana anterior y en estos últimos siete días hemos rebajado la incidencia un cincuenta por ciento que se suma al 50 por ciento de descenso de la semana anterior, con una tasa actual de 99,2 casos en 7 días y 299,3 casos en 14 días", remarcó Pedreño.

Esta tendencia positiva también se refleja en un cierto alivio en la presión asistencial de los hospitales, donde se mejoran los porcentajes de ocupación en camas hospitalarias y UCI, iniciadas las consultas externas presenciales y se sigue ampliando la actividad quirúrgica, aunque ésta viene condicionada por la ocupación de las camas de intensivos que cada hospital presenta, con un total actualmente en la Región de 130 camas ocupadas de los 506 pacientes hospitalizados.

En cuanto a los últimos datos epidemiológicos, se registraron ayer 27 nuevos casos, ocho de ellos de Murcia y 4 de Cartagena y Yecla, y diez fallecidos, seis varones y cuatro mujeres, de entre 48 y 95 años, cinco de Murcia y dos de Cartagena, entre otros. La tasa de positividad es menor del 5 por ciento. Hay 3.837 casos activos, 798 menos que el día anterior.

La Región en su conjunto permanece en fase 2 de riesgo asistencial y un nivel de alerta extremo. En alerta "muy alta" se encuentran San Pedro del Pinatar, Santomera, Librilla, Las Torres de Cotillas, Fortuna, Ceutí, Caravaca, Murcia, Totana, Campos, Lorca, Mula, Jumilla, Blanca, Águilas, Archena, Alcantarilla, Calasparra.

En nivel de alerta medio alto hay 19 municipios que son Molina, Ricote, San Javier, Cartagena, Los Alcázares, Alguazas, Torre Pacheco, Bullas, Puerto Lumbreras, Alhama, Mazarrón, Abanilla, La Unión, Albudeite, Cehegín, Fuente Álamo, Moratalla, Aledo y Lorquí. Dos municipios se encuentran en nivel de alerta "bajo" y son Villanueva del Río Segura y Ojós.

Las reuniones sociales, ya sea en terrazas, o en espacios públicos y privados (tanto cerrados como abiertos), pueden ser de un máximo de hasta dos personas que no convivan en la misma unidad familiar, es decir, en una vivienda podrán reunirse dos personas no convivientes como máximo, mientras que en las terrazas que se podrán abrir en los 39 municipios de la Región, el máximo de su ocupación será del 75% y en ellas solamente se podrán reunir dos no convivientes o los miembros que formen una unidad familiar.

Al mantenerse la restricción de entrada y salida en la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma ha pedido al ministerio del Interior un refuerzo en el control de los perímetros regionales.

En cuanto a la vacunación, se alcanza el 84 por ciento de las vacunas recibidas. Hay 84.111 personas vacunadas y 32.249 con las dos dosis. Unas seiscientas personas mayores de 80 años recibirán la vacuna en el pabellón del polígono industrial Cabezo Beaza de Cartagena y también se pondrá en marcha el dispositivo para vacunar a ese grupo de edad en centros de salud del municipio de Murcia.

El consejero pidió al ministerio mayor certidumbre en el envío de dosis para afrontar la vacunación masiva que ahora comienza. Esta semana llegan 16.380 dosis, la próxima 17.500, la siguiente 12.870 y a continuación 14.040.

La vacunación masiva incluirá doscientos pabellones deportivos de toda la Región y en principio no se contempla contratar mas personal del ya existente. El colectivo 3b (sociosanitario y farmacéuticos) serán los primeros que recibirán la vacuna de Astra Zeneca, no recomendable para mayores de 65 años.