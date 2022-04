Roberta Maierhofer, una de las mayores expertas en el mundo en estudios sobre el envejecimiento, visita la UMU

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia celebra el próximo miércoles, 27 de abril, el seminario de investigación 'Hand in the Cookie Jar: Investigando las tecnologías y el envejecimiento', donde se presentarán las implicaciones de investigar el uso de la tecnología y la digitalización por parte de las personas mayores. Este evento contará con la participación, entre otros, de la profesora Roberta Maierhofer, directora del Center for Inter-American Studies y una de las mayores expertas a nivel mundial en los estudios sobre envejecimiento, siendo especialmente relevante su aproximación teórica al género y el envejecimiento (Anocriticismo). El seminario dará comienzo a las 10.00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa.

El seminario se enmarca dentro del proyecto de investigación EDEA, Ejercicio de los Derechos en el Marco del Envejecimiento Activo, financiado con fondos FEDER, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación.

Roberta Maierhofer es profesora de Estudios Americanos en la Universidad de Graz y una destacada experta en Estudios sobre el Envejecimiento. De 1999 a 2011 ocupó una serie de cargos en su Universidad como Vicerrectora de Relaciones Internacionales (1999-2003), Relaciones Internacionales y Acción Afirmativa para las Mujeres (2003-2007) y Relaciones Internacionales y Cooperación Interdisciplinaria (2007-2011).

Se ha desempeñado como Directora Académica del Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Graz desde febrero de 2007. Es coeditora de una serie de libros, originalmente Aging Studies in Europe (en Alemán), que ahora se publica traducido como Aging Studies. Ejerció como miembro del consejo editorial del Journal of Aging, Humanities, and the Arts, y es miembro del Caucus sobre el envejecimiento y la discriminación por edad de la Asociación Nacional de Estudios de la Mujer y la Asociación de Idiomas Modernos (Estados Unidos).

Como miembro fundador de la Red Europea de Estudios sobre el Envejecimiento (ENAS) también apoyó el establecimiento de la Red Norteamericana de Estudios sobre el Envejecimiento (NANAS). Ha sido miembro del Comité de Humanidades y Artes de la Sociedad Gerontológica de América. Como presidenta del grupo de trabajo ENAS InheritAGE enfatiza un enfoque interdisciplinario de los estudios gerontológicos. También es miembro de la Junta de la Comisión Fulbright de Austria y ha enseñado como profesora adjunta en la Universidad de Binghamton, NY (desde 1996) y ha sido profesora invitada en muchas universidades europeas y americanas. Su investigación se centra en la literatura y los estudios culturales (inter)americanos, los estudios de género, la cooperación transatlántica en educación y los estudios sobre la edad y el envejecimiento. En su publicación ‘Salty Old Women: Gender and Aging in American Culture’, desarrolló un enfoque teórico sobre el género y el envejecimiento (anocrítica).

El programa completo del seminario se concreta de la siguiente manera:

• 10:00 h. Inauguración de las jornadas.:

-Marcos Antón Renart. Vicedecano de Relaciones Internacionales. Facultad de Economía y Empresa

-José Antonio Cobacho Gómez. Investigador Principal del proyecto EDEA -Marcos Bote. Profesor del Departamento de Sociología. Organizador del seminario

• 10:30 h. Intersections of Gender and Ageing in Cultural and Social Representations An Interdisciplinary Approach. Intervienen:

-Roberta Maierhofer

-Barbara Ratzenbock

-Nicole Haring

(Todas del Center for Inter-American Studies. University of Graz)

• 11:30 h. Older People and e-government. Methodological notes from a Research Project. Intervienen:

-Salvador Manzanera Román. Departamento de Sociología. Universidad de Murcia

-Francisco Haz Gómez. Departamento de Ciencia Políticas y Sociología. Universidad de Santiago de Compostela.