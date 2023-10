La UMU se prepara para la Noche Europea de los Investigadores con el mayor número de actividades de su historia

El último viernes de septiembre toda Europa tiene una cita con la ciencia. La Noche Europea de los Investigadores, que se celebra en 350 ciudades al mismo tiempo, es un encuentro en el que las universidades sacan a las calles la importancia del saber científico de una manera amena y divertida, destinada a enganchar a todos los públicos.

En la ciudad de Murcia, la Universidad de Murcia (UMU) lleva desde 2009 organizando esta feria científica, convirtiéndose en uno de los mayores eventos divulgativos que se celebran cada año en el municipio. En esta ocasión, además, se convertirá en la edición con mayor número de actividades hasta la fecha entre las que se encontrarán experimentos, actuaciones, visitas guiadas o conciertos, entre otros. Toda la actividad se desarrollará el viernes 29 de septiembre a partir de las 18 horas en el campus de La Merced.

Programa de actividades

Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en más de 200 actividades entre las que podrán extraer el ADN, descubrir qué información nos ofrece nuestra saliva o una simple gota de sangre, aprender qué hay de cierto en algunos de los bulos lingüísticos más conocidos, interactuar con las ondas del cerebro, convertirse en arqueólogos y arqueólogas, comparar la inteligencia humana con la inteligencia artificial o elaborar su propia tinta artesanal, entre otras muchas actividades.

Fuera del recinto, además, tendrán la oportunidad de realizar la ruta lingüística UMUrLing en la que se revelará cómo el patrimonio léxico del murciano está ligado a su historia, personajes ilustres, gastronomía, cultura, arquitectura, economía, otras lenguas y, por supuesto, al agua y al clima.

Otra de las acciones paralelas a los talleres será, por ejemplo, ¿Y a quién doblas?, un monólogo cómico en el que se compartirá la experiencia de ser traductor audiovisual y en el que se relatará a los asistentes algunas de las anécdotas más divertidas de la profesión. Completará las actividades una programación paralela en el escenario con monólogos clásicos, exhibiciones científicas o la actuación musical de Álec López y Salma.

En total, cerca de 400 investigadores e investigadoras de la institución se acercarán durante toda la tarde a los más jóvenes de la Región para atraer su interés por el saber en todas sus disciplinas. Además, debido a las numerosas actividades que se llevarán a cabo y los residuos que se puedan generar durante la Noche, desde la UCC se ha puesto en marcha el funcionamiento de patrullas ecológicas, un grupo activo de estudiantes que supervisará que los desechos se depositen correctamente en los contenedores habilitados para ello.

Science Goes to School

Science Goes to School está conformado por un consorcio de universidades e instituciones científicas murcianas y valencianas entre las que se encuentran la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la Fundación Séneca, la Universidad Miguel Hernández (UMH), la Universidad de Alicante (UA), la Universidad de Valencia (UV), la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), la Universidad Jaume I y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), todo ello bajo el amparo de la Comisión Europea a través del programa Horizon MSCA and Citizens 2022. Además, cuenta con la colaboración de empresas regionales como Vianature, que ofrecerá zumos naturales a los asistentes, y Aqua Deus.