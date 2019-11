Las dos caras de la moneda: Geroa Bai cae y es superada por Vox

Desde que Uxue Barkos dejase de estar como diputada por Geroa Bai en el Congreso de los Diputados (2015), los resultados de la coalición en las elecciones generales no han hecho más que empeorar. Geroa Bai -coalición formada por Atarrabia Taldea, Zabaltzen y PNV- ha estado en el Gobierno de Navarra desde 2015 -primero con Uxue Barkos a la cabeza, y ahora en coalición con el PSN y Podemos-, pero esos resultados no se han traducido en votos en las dos elecciones generales celebradas en 2019 -28 A y 10 N-. Una realidad asumida durante la campaña por la cabeza de lista al Congreso, María Solana, quien apelaba a las 59 106 personas que confiaron en ellas en las elecciones autonómicas para que volviesen a apoyarlas en el camino a Madrid. No ha sido así, y Geroa Bai tan solo ha obtenido un 3,8% de los votos y se ha quedado con 12.619 papeletas de apoyo. Un resultado que contrasta con los resultados obtenidos por el PNV -fuerza mayoritaria dentro de Geroa Bai- en Euskadi, donde tiene 7 diputados.

En la otra cara de la moneda está Vox, que sin apenas peso en el panorama político navarro, ha crecido hasta el 5,61% de los votos en estas elecciones generales. Es el segundo partido que más ha crecido en porcentaje de voto, por detrás de EH Bildu. Sin embargo, en número de votos, se mantiene estable: ha obtenido algo más de 18 600 votos, casi mil más que el 28A.